Пошкодження інфраструктури та приватних будинків. Наслідки масованого обстрілу РФ на Київщині

Він зазначив, що наразі є інформація про поранену людину, яку було доправлено до одного з районних медичних закладів.

Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в 4 районах області були зафіксовані пошкодження приватних будинків.

Кравченко нагадав, що за розпорядженням Укренерго на Київщині були введені екстрені відключення світла.

"Доручив районам та громадам оперативно розпочати роботу Пунктів незламності, щоб люди мали де підзарядити телефони", - додав він.

Повідомляється, що всі оперативні служби працюють на місцях.

Масований російський обстріл України 26 серпня

Сьогодні росіяни завдали масованої атаки ударними дронами та крилатими ракетами по території України. Під ударом опинилился енергетичні об'єкти. Внаслідок цього у Київській та інших областях було запроваджено екстрені відключення світла. Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що наразі ситуація складна, а наслідки атак уточнюються.

Відомо, що у низці районів столиці також тимчасово було призупинено водопостачання. Воно також було відключено в Житомирі.

Раніше УЗ повідомила про знеструмлення поїздів, через що можливі їх затримки.