UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Пошкодження інфраструктури та приватних будинків. Наслідки масованого обстрілу РФ на Київщині

Фото: служба порятунку (ілюстроване фото Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Вночі та вранці понеділка 26 серпня ворог не припиняв завдавати ударів по Київській області ракетами та безпілотниками. Відомо про пошкодження інфраструктури та приватних будинків.

Він зазначив, що наразі є інформація про поранену людину, яку було доправлено до одного з районних медичних закладів.

Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в 4 районах області були зафіксовані пошкодження приватних будинків.

Кравченко нагадав, що за розпорядженням Укренерго на Київщині були введені екстрені відключення світла.

"Доручив районам та громадам оперативно розпочати роботу Пунктів незламності, щоб люди мали де підзарядити телефони", - додав він.

Повідомляється, що всі оперативні служби працюють на місцях.

Масований російський обстріл України 26 серпня

Сьогодні росіяни завдали масованої атаки ударними дронами та крилатими ракетами по території України. Під ударом опинилился енергетичні об'єкти. Внаслідок цього у Київській та інших областях було запроваджено екстрені відключення світла. Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що наразі ситуація складна, а наслідки атак уточнюються.

Відомо, що у низці районів столиці також тимчасово було призупинено водопостачання. Воно також було відключено в Житомирі.

Раніше УЗ повідомила про знеструмлення поїздів, через що можливі їх затримки.

Детальніше про російський масований обстріл України 26 серпня - в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська областьобстріл Києва