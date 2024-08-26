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В Украине из-за ракетного удара и обесточивания задерживаются поезда

Украина, Понедельник 26 августа 2024 09:43
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В Украине из-за ракетного удара и обесточивания задерживаются поезда Фото: из-за ракетного удара по Украине 26 августа задерживаются поезда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Из-за обесточивания в нескольких регионах Украины в связи с масштабной атакой врага выведены резервные тепловозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Все поезда дальнего сообщения продолжат движение. Пригородное движение электропоездами пока тоже задержки, энергетики уже работают на местах", - говорится в сообщении.

В то же время City Express в Киеве и Днепре работают по графику, добавили в пресс-службе.

Напомним, утром 26 августа российская армия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. В Киеве и ряде областей начались перебои со светом. Кроме того, "Киевводоканал" предупредил об отсутствии водоснабжения в ряде районов города из-за исчезновения света.

В Одессе также наблюдаются перебои с электроэнергией, из-за обесточения в городе временно приостановили работу электротранспорта.

В Николаеве ввели аварийные графики отключения света. В Днепропетровской области вводят экстренные отключения света.

Из-за обстрела "Укрэнерго" дало распоряжение ввести экстренные отключения света. Во время экстренных отключений графики не действуют.

Подробнее об атаке 26 августа читайте в материале РБК-Украина " Украина под массированным ударом. Что известно об атаке сейчас ".

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Укрзализныця Отключения света
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