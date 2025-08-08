Поврежденные дома и детсад: появились кадры последствий массированной атаки на Бучу
В ночь на 8 августа город Буча Киевской области пережил массированную атаку российских беспилотников. В результате обстрела поврежден детский сад и частные дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Бучи Анатолия Федорука.
"Российская ночная атака по Буче. Семь частных домов и детский сад получили повреждения. Главное - все живы", - говорится в сообщении.
По его словам, силы противовоздушной обороны сработали эффективно и смогли сбить большинство вражеских целей, однако часть объектов подверглась разрушениям и нуждается в восстановлении.
На месте работают спасатели, коммунальные службы и полиция. Жителям, чьи дома пострадали, оказывают помощь по восстановлению и временному размещению.
Атака на Украину в ночь на 8 августа
Напомним, сегодня ночью российские захватчики дронами атаковали Бучанский район Киевской области. Из-за обстрела в частном секторе вспыхнули пожары.
Также взрывы раздавались и в Харькове - город атаковали дронами. В результате удара в Салтовском районе вспыхнул пожар на территории гражданского предприятия.
Кроме того, атака "Шахедов" была зафиксирована в Шостке Сумской области. Силы ПВО сбивали вражеские беспилотники, однако разрушений избежать не удалось.
В целом Воздушные силы Украины этой ночью ликвидировали более 80 вражеских дронов. Преимущественно это были "Шахеды", а также реактивные дроны и имитаторы.