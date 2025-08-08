ua en ru
Пошкоджені будинки та дитсадок: з'явились кадри наслідків масованої атаки на Бучу

П'ятниця 08 серпня 2025 08:24
Пошкоджені будинки та дитсадок: з'явились кадри наслідків масованої атаки на Бучу Фото: РФ вдарила дронами по Київщині 8 серпня (t.me/Mykola_Kalashnyk)
Автор: Ірина Глухова

В ніч на 8 серпня місто Буча Київської області пережило масовану атаку російських безпілотників. Внаслідок обстрілу пошкоджено дитячий садок та приватні будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Бучі Анатолія Федорука.

"Російська нічна атака по Бучі. Сім приватних будинків та дитячий садочок зазнали ушкоджень. Головне - всі живі", - йдеться у повідомленні.

За його словами, сили протиповітряної оборони спрацювали ефективно та змогли збити більшість ворожих цілей, однак частина об’єктів зазнала руйнувань і потребує відновлення.

На місці працюють рятувальники, комунальні служби та поліція. Мешканцям, чиї домівки постраждали, надають допомогу з відновлення та тимчасовим розміщенням.

Оновлено о 08:35

Як уточнив Федорук в ефірі телемарафону, понад 10 російських "шахедів" були спрямовані на громаду.

Атака на Україну в ніч на 8 серпня

Нагадаємо, сьогодні вночі російські загарбники дронами атакувала Бучанський район Київської області. Через обстріл у приватному секторі спалахнули пожежі.

Також вибухи лунали й у Харкові - місто атакували дронами. Унаслідок удару в Салтівському районі спалахнула пожежа на території цивільного підприємства.

Крім того, атака "Шахедів" була зафіксована у Шостці Сумської області. Сили ППО збивали ворожі безпілотники, однак руйнувань уникнути не вдалося.

Загалом Повітряні сили України цієї ночі ліквідували більше як 80 ворожих дронів. Переважно це були "Шахеди", а також реактивні дрони та імітатори.

