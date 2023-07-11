На повестке - Украина. Саммит НАТО сегодня стартует в Вильнюсе

Сегодня, 11 июля в столице Литвы начинается двухдневный саммит НАТО 2023. Среди ключевых вопросов повестки дня – перспектива вступления Украины в Альянс, гарантии безопасности и дальнейшая военная поддержка в борьбе с российской агрессией.
РБК-Украина собрало все подробности предстоящего саммита в материале ниже.
На Вильнюсском саммите в фокусе внимания будет несколько вопросов. Они касаются вызовов, которые стоят перед Североатлантическим Альянсом на фоне нынешних угроз межднународной безопасности, в частности из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Как анонсировал генсек НАТО Йенс Столтенберг, встреча лидеров военного блока "пошлет четкий сигнал: НАТО является единым, а агрессия России не окупится".
На саммите обсудят следующие темы:
От саммита НАТО в Вильнюсе у Украины есть бескомпромиссные ожидания, о которых неоднократно говорил президент Владимир Зеленский:
Глава государства подчеркнул, что понимает невозможность решения вопроса членства во время войны, но от саммита хочет уверенности, что после войны Украина будет в НАТО.
Верховная рада накануне саммита призвала страны НАТО к конкретным шагам:
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает, что на саммите в Вильнюсе страны-члены могут принять окончательные решения о возможности присоединения Украины к Альянсу. Как отметила она, "Альянс должен послать Путину официальный сигнал о том, что времена вторжения соседей, чтобы помешать им присоединиться к НАТО, прошли".
Еще одной целью Украины на саммите будет предоставление гарантий безопасности от НАТО. Их конкретное содержание не разглашается, но как рассказал в интервью РБК-Украина глава постоянной украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев, это должны быть юридически обязательства на период между окончанием войны и вступлением нашей страны в НАТО.
Они будут гарантировать военную, экономическую и политическую помощь, а также инвестиции в украинский военно-промышленный комплекс. Эти гарантии не подменяют вступление в НАТО, а должны обеспечить его безопасное прикрытие от попыток срыва, отметил Чернев.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-члены Альянса считают важнейшей задачей обеспечение победы Украины. И именно победа в войне с РФ станет условием для содержательного обсуждения вопроса вступления в НАТО. Но уже на саммите 11-12 июля члены Альянса дадут сигнал решительной поддержки нашей стране.
Он подчеркнул, что в Вильнюсе союзники согласуют пакет из трех элементов для Украины:
Таким образом, Украине, вероятно, не придется выполнять программу Плана действий по членству, что может существенно ускорить продвижение на пути к вступлению. О достижении договоренности по данному вопросу заявил глава МИД Дмитрий Кулеба за день до саммита.
По информации западных СМИ известно, что союзники разработали несколько вариантов гарантий и механизмов безопасности для Украины. Среди них гарантии поставок военного оборудования, сотрудничество в военной сфере, реформирование Министерства обороны Украины по модели НАТО.
Как пишет издание Financial Times, в Вильнюсе может быть одобрена многосторонняя декларация с отдельными обязательствами стран по Украине.
Союзники сосредоточятся на кодификации существующих поставок вооружений и дадут четкое обещание, что они будут продолжаться. Также будут предоставлены гарантии обучения украинских военнослужащих, обмена разведданными и помощь в реформах оборонной политики.
В США придерживаются позиции о необходимости предоставить Украине гарантии безопасности по примеру Израиля.
По мнению Джо Байдена, у НАТО нет единства относительно вступления Украины в Альянс сейчас, а процесс присоединения после окончания войны займет некоторое время. "США будут готовы оказать помощь, пока будет продолжаться этот процесс после войны. Мы готовы оказывать помощь в безопасности, такую как оказываем Израилю. Мы готовы обеспечить предоставление оружия, которое требуется для того, чтобы защитить себя", - заявил Байден.
На полях саммита 12 июля состоятся переговоры Совета Украина-НАТО. В таком формате главы государств и правительств соберутся впервые. Он заменит Комиссию Украина-НАТО, которая была лишь консультативным органом на уровне министров обороны без возможности принятия решений.
Как отметил генсек НАТО Йенс Столтенберг, Совет НАТО – Украина – это структура для гораздо более глубокого сотрудничества и принятия совместных решений. Она укрепит политическое партнерство между Украиной и союзниками в НАТО на пути к полноправному членству.
Министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что новый формат повысит статус отношений Украины и НАТО, позволит инициировать встречи в любое время и откроет двери для новых сфер сотрудничества.
Совет Украина-НАТО будет принимать полноценные решения, такие же, как и любое заседание НАТО, а Украина будет иметь право инициативы и голоса.
Глава постоянной украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев объяснил, что как член Совета наша страна получит те же права, что и член НАТО, кроме права на применение в отношении нас ст.5 Договора о коллективной обороне. "Главную роль этого Совета мы видим в разработке и реализации конкретных шагов и механизмов полноценного вступления Украины в НАТО", - рассказал Чернев РБК-Украина.
Темой обсуждения на первом заседании будет стратегическое видение развития Североатлантического альянса, в том числе и вопрос вступления Украины.
В инаугурационном заседании Рады должен принять участие президент Украины Владимир Зеленский. Но приедет ли он в Вильнюс было неизвестно до последнего момента. В ОП заявили, что визит будет зависеть от ситуации на фронте, а сам Зеленский ранее говорил, что не видит смысла в поездке, если НАТО не даст четких сигналов по поводу ожиданий Украины.
В преддверии саммита представители стран НАТО активно обсуждали перспективы Украины в Альянсе.
Союзники в Восточной Европе призвали к конкретным шагам, чтобы приблизить Украину к членству, в том числе предоставить официальное приглашение в Альянс. Однако некоторые члены военно-политического сообщества высказывались более осторожно, опасаясь шагов, которые потенциально приблизили бы НАТО к войне с Россией.
Как заявил президент Владимир Зеленский, большинство стран поддерживают присоединение Украины к НАТО. А сомневающиеся государства учитывают только решение президента США Джо Байдена. По его словам, именно США решают, будет ли приглашение для Украины в НАТО.
В то же время в Белом доме подчеркивают, что Соединенные Штаты поддерживают политику открытых дверей НАТО и евроатлантические стремления Украины, но для вступления нашей стране необходимо выполнить ряд шагов.
"Президент Байден повторял, что Украине, прежде чем присоединиться к Альянсу, придется внедрить реформы, чтобы соответствовать тем стандартам, которые имеют страны-члены НАТО", - разъяснила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
Говоря о перспективах Украины в НАТО, советник президента США Джейк Салливан также напомнил заявление Джо Байдена о необходимости дополнительных реформ в Украине на пути в Альянс, но при этом поддержка Штатов и союзников продлится столько, сколько этого потребуется.
Салливан добавил, что США не стремятся развязать третью мировую войну - это курс, которого они придерживаются с начала войны в Украине.
Подробнее об ожиданиях Украины от саммита НАТО в Вильнюсе, а также кто из членов Альянса выступает против членства нашей страны и как их пытаются убедить, читайте в материале РБК-Украина.