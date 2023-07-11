На повестке - Украина. Саммит НАТО сегодня стартует в Вильнюсе

Главные темы заседания НАТО

На Вильнюсском саммите в фокусе внимания будет несколько вопросов. Они касаются вызовов, которые стоят перед Североатлантическим Альянсом на фоне нынешних угроз межднународной безопасности, в частности из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Как анонсировал генсек НАТО Йенс Столтенберг, встреча лидеров военного блока "пошлет четкий сигнал: НАТО является единым, а агрессия России не окупится".

На саммите обсудят следующие темы:

Сдерживание и оборона: утвердят новые региональные планы обороны, новые модели сил и увеличение числа подразделений быстрого реагирования. Поддержка Украины: перспективы вступления в НАТО и продолжение военной помощи, включая программу подготовки украинских военнослужащих на современных истребителях. Оборонные инвестиции: согласуют план усиления инвестиций в оборону, согласно которому страны-члены НАТО будут тратить не менее 2% своего национального ВВП ежегодно на усиление оборонных возможностей. Партнерство: расширение сотрудничества с партнерами в Европе, Индо-Тихоокеанском регионе и международными организациями, включая ЕС. Вопрос вступления Швеции в НАТО. Вызовы безопасности: согласование плана действий по изменениям климата, расширение сотрудничества с ЕС в сфере защиты критической инфраструктуры. Запуск инвестиционного фонда по разработке новейших технологий, включая искусственный интеллект, автономные системы и квантовые технологии.

Фото: Вступление Украины в НАТО будет одним из ключевых вопросов повестки дня (Getty Images)

Алгоритм вступления и гарантии безопасности: чего хочет достичь Украина на саммите

От саммита НАТО в Вильнюсе у Украины есть бескомпромиссные ожидания, о которых неоднократно говорил президент Владимир Зеленский:

политическое решение по приглашению Украины в НАТО с четким алгоритмом вступления;

получение гарантий безопасности от партнеров до тех пор, пока Украина не стала частью Альянса.

Глава государства подчеркнул, что понимает невозможность решения вопроса членства во время войны, но от саммита хочет уверенности, что после войны Украина будет в НАТО.

Верховная рада накануне саммита призвала страны НАТО к конкретным шагам:

отметить существенную военно-политическую помощь украинскому народу;

отметить существенные успехи Украины в фактическом достижении совместимости военных стандартов Украины со стандартами НАТО;

взять на себя обязательство по предоставлению Украине полноправного членства в Организации Североатлантического договора и предусмотреть механизм приглашения Украины в НАТО;

признать нецелесообразность прохождения Украиной этапа Плана действий по членству в НАТО и принять в Вильнюсе стратегическое решение о приглашении Украины в членство в НАТО.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает, что на саммите в Вильнюсе страны-члены могут принять окончательные решения о возможности присоединения Украины к Альянсу. Как отметила она, "Альянс должен послать Путину официальный сигнал о том, что времена вторжения соседей, чтобы помешать им присоединиться к НАТО, прошли".

Еще одной целью Украины на саммите будет предоставление гарантий безопасности от НАТО. Их конкретное содержание не разглашается, но как рассказал в интервью РБК-Украина глава постоянной украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев, это должны быть юридически обязательства на период между окончанием войны и вступлением нашей страны в НАТО.

Они будут гарантировать военную, экономическую и политическую помощь, а также инвестиции в украинский военно-промышленный комплекс. Эти гарантии не подменяют вступление в НАТО, а должны обеспечить его безопасное прикрытие от попыток срыва, отметил Чернев.

Что может предложить Альянс Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-члены Альянса считают важнейшей задачей обеспечение победы Украины. И именно победа в войне с РФ станет условием для содержательного обсуждения вопроса вступления в НАТО. Но уже на саммите 11-12 июля члены Альянса дадут сигнал решительной поддержки нашей стране.

Он подчеркнул, что в Вильнюсе союзники согласуют пакет из трех элементов для Украины:

усиление поддержки в долгосрочной перспективе - многолетняя программа помощи, которая обеспечит полную совместимость вооруженных сил Украины и НАТО; укрепление политических связей пуетм создания Совета Украина-НАТО; отмена ПДЧ для Украины.

Таким образом, Украине, вероятно, не придется выполнять программу Плана действий по членству, что может существенно ускорить продвижение на пути к вступлению. О достижении договоренности по данному вопросу заявил глава МИД Дмитрий Кулеба за день до саммита.

По информации западных СМИ известно, что союзники разработали несколько вариантов гарантий и механизмов безопасности для Украины. Среди них гарантии поставок военного оборудования, сотрудничество в военной сфере, реформирование Министерства обороны Украины по модели НАТО.

Как пишет издание Financial Times, в Вильнюсе может быть одобрена многосторонняя декларация с отдельными обязательствами стран по Украине.

Союзники сосредоточятся на кодификации существующих поставок вооружений и дадут четкое обещание, что они будут продолжаться. Также будут предоставлены гарантии обучения украинских военнослужащих, обмена разведданными и помощь в реформах оборонной политики.

В США придерживаются позиции о необходимости предоставить Украине гарантии безопасности по примеру Израиля.

По мнению Джо Байдена, у НАТО нет единства относительно вступления Украины в Альянс сейчас, а процесс присоединения после окончания войны займет некоторое время. "США будут готовы оказать помощь, пока будет продолжаться этот процесс после войны. Мы готовы оказывать помощь в безопасности, такую как оказываем Израилю. Мы готовы обеспечить предоставление оружия, которое требуется для того, чтобы защитить себя", - заявил Байден.

Первое заседание Совета Украина-НАТО откроет Зеленский?

На полях саммита 12 июля состоятся переговоры Совета Украина-НАТО. В таком формате главы государств и правительств соберутся впервые. Он заменит Комиссию Украина-НАТО, которая была лишь консультативным органом на уровне министров обороны без возможности принятия решений.

Как отметил генсек НАТО Йенс Столтенберг, Совет НАТО – Украина – это структура для гораздо более глубокого сотрудничества и принятия совместных решений. Она укрепит политическое партнерство между Украиной и союзниками в НАТО на пути к полноправному членству.

Министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что новый формат повысит статус отношений Украины и НАТО, позволит инициировать встречи в любое время и откроет двери для новых сфер сотрудничества.

Совет Украина-НАТО будет принимать полноценные решения, такие же, как и любое заседание НАТО, а Украина будет иметь право инициативы и голоса.

Глава постоянной украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев объяснил, что как член Совета наша страна получит те же права, что и член НАТО, кроме права на применение в отношении нас ст.5 Договора о коллективной обороне. "Главную роль этого Совета мы видим в разработке и реализации конкретных шагов и механизмов полноценного вступления Украины в НАТО", - рассказал Чернев РБК-Украина.

Темой обсуждения на первом заседании будет стратегическое видение развития Североатлантического альянса, в том числе и вопрос вступления Украины.

В инаугурационном заседании Рады должен принять участие президент Украины Владимир Зеленский. Но приедет ли он в Вильнюс было неизвестно до последнего момента. В ОП заявили, что визит будет зависеть от ситуации на фронте, а сам Зеленский ранее говорил, что не видит смысла в поездке, если НАТО не даст четких сигналов по поводу ожиданий Украины.

Позиция США решающая?

В преддверии саммита представители стран НАТО активно обсуждали перспективы Украины в Альянсе.

Союзники в Восточной Европе призвали к конкретным шагам, чтобы приблизить Украину к членству, в том числе предоставить официальное приглашение в Альянс. Однако некоторые члены военно-политического сообщества высказывались более осторожно, опасаясь шагов, которые потенциально приблизили бы НАТО к войне с Россией.

Как заявил президент Владимир Зеленский, большинство стран поддерживают присоединение Украины к НАТО. А сомневающиеся государства учитывают только решение президента США Джо Байдена. По его словам, именно США решают, будет ли приглашение для Украины в НАТО.

Фото: президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

В то же время в Белом доме подчеркивают, что Соединенные Штаты поддерживают политику открытых дверей НАТО и евроатлантические стремления Украины, но для вступления нашей стране необходимо выполнить ряд шагов.

"Президент Байден повторял, что Украине, прежде чем присоединиться к Альянсу, придется внедрить реформы, чтобы соответствовать тем стандартам, которые имеют страны-члены НАТО", - разъяснила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Говоря о перспективах Украины в НАТО, советник президента США Джейк Салливан также напомнил заявление Джо Байдена о необходимости дополнительных реформ в Украине на пути в Альянс, но при этом поддержка Штатов и союзников продлится столько, сколько этого потребуется.

Салливан добавил, что США не стремятся развязать третью мировую войну - это курс, которого они придерживаются с начала войны в Украине.