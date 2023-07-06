Егор Чернев: Приглашение в НАТО в Вильнюсе станет самым лучшим сюрпризом для Украины

Об ожиданиях от саммита НАТО, гарантиях безопасности, темах первого заседания Совета Украины-НАТО и возможном сюрпризе в Вильнюсе, - в блиц-интервью главы постоянной украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Егора Чернева для РБК-Украина.

– На следующей неделе 11-12 июля пройдет очередной саммит НАТО в Вильнюсе (Литва). Каковы ожидания Украины?

– Мы ожидаем услышать четкий сигнал о том, что Украину хотят видеть в НАТО, и что она станет членом Альянса, как только разрешат условия безопасности. То есть после окончания войны и прекращения боевых действий.

– Генсек Йенс Столтенберг анонсировал решительный сигнал для Украины. Можно ли надеяться на какие-то шаги, которые приблизят вступление в НАТО?

– В последние месяцы в общении с западными партнерами я все время видел позитивную динамику в их позиции по вступлению Украины в НАТО. Сам Столтенберг также неоднократно отмечал, что все члены Альянса поддерживают интеграцию Украины.

Поэтому сегодня основные дискуссии ведутся вокруг механизма и сроков интеграции Украины. Сам факт такой необходимости уже никто не отрицает.

– Украина говорила об ожиданиях по гарантиях безопасности до вступления. Есть ли какие-то продвижения в этом вопросе? Что это за гарантии?

– Это должны быть юридически обязывающие гарантии на период между окончанием войны и нашим вступлением в НАТО. Они должны включать предоставление нам военной, экономической и политической помощи, а также инвестиции в наш военно-промышленный комплекс.

Эти гарантии не подменяют наше вступление в НАТО, а должны обеспечить его безопасное прикрытие от попыток его сорвать.

– Президент Владимир Зеленский призывает союзников пригласить Украину в НАТО, в частности, соответствующее заявление прозвучало в адрес американского президента Джо Байдена. Часть союзников поддерживает эту идею. Зачем Украине приглашение, если вступление возможно только после войны?

– Украина должна использовать окно возможностей и то влияние, которое у нас есть сегодня, пока идет война. Необходимо договориться еще на берегу, заранее, чтоб после войны этот вопрос нереально было снова отложить на неопределенный срок.

– У президента Зеленского говорят, что его поездка в Вильнюс зависит от ситуации на фронте. Если он не поедет, может ли быть негативная реакция? Или может это повлиять на решения саммита?

– Наша война – это не личное дело Украины, это экзистенциальный вопрос и для самого Запада. Поэтому никаких негативных последствий для решений саммита у нашего возможного демарша не будет.

Но лучше бы, чтобы поездка состоялась, и наши партнеры проявили политическую волю. Ведь Украина по многим показателям уже давно находится на уровне средней страны НАТО.

– Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли поддерживает ускоренное вступление Украины в НАТО по примеру Финляндии. Как и другие союзники, например Польша и страны Балтии. Может ли Украина рассчитывать на такой сценарий без ПДЧ? Есть ли страны-участницы, которіе против членства Украины? Если да, то какие именно?

– Именно на ускоренном вступлении в НАТО по примеру Финляндии мы и настаиваем. И считаем, что как никто этого заслуживаем.

Против членства Украины как такового сегодня открыто не выступает никто, но у некоторых стран есть вопросы по алгоритму вступления. Однако до завершения саммита говорить об этом не хотелось бы, ведь переговоры и консультации продолжаются, и мы рассчитываем всех убедить.

– НАТО уже усиливает сотрудничество с Украиной, в Вильнюсе пройдет первое заседание Совета Украина-НАТО. Что это будет за заседание и что на нем будут обсуждать?

– На заседании будут обсуждаться текущие вопросы в сфере безопасности и стратегическое видение развития НАТО, включая вступление Украины.

– Когда этот орган заработает по-настоящему? Какие вопросы Украина будет выносить на Совет?

– Совет заработает 11-12 июля на саммите в Вильнюсе, где состоится его первое заседание. Мы получим все те же права, что и член НАТО, кроме права на применение по отношению к нам ст. 5 Вашингтонского договора.

Главную роль этого Совета мы видим в разработке и реализации конкретных шагов и механизмов полноценного вступления Украины в НАТО.

– Что касается работы Совета Украина-НАТО. Как он будет работать? Например, есть какая-то тема, мы созываем заседание, а что дальше? Могут ли нам отказать в заседании Совета? И какую силу будут иметь его решения?

– Совет Украина-НАТО – это орган, который будет принимать полноценные решения, такие же, как и любое заседание НАТО. И у Украины будет там право инициативы и голоса.

– Премьер Эстонии Кая Каллас на прошлой неделе анонсировала сюрприз для Украины по итогам саммита в Вильнюсе. О чем, по-вашему, может идти речь?

– Лучшим сюрпризом для нас было бы приглашение Украины к членству в НАТО уже на этом саммите.

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Отметим, в июне Егор Чернев подробно рассказывал о формате Совет Украина-НАТО. По его словам, он не будет существовать параллельно Комиссии, которая работала с 1997 года и была площадкой для консультаций по вопросам безопасности, представляющих взаимный интерес.

С 2017 по 2023 годы работу Комиссии блокировала Венгрия из-за недовольства украинскими законами о языке и образовании. Крайнее заседание прошло в апреле, на нем обсуждалась военная поддержка и перспективы членства Украины в НАТО.

"В Комиссии мы могли исключительно докладывать о состоянии дел с реформами или о результатах сотрудничества. В Совете мы будем иметь право голоса и право инициативы. Фактически это более углубленная интеграция в альянс, но точно не заменитель нашего членства. Это просто шаг на пути к нему" , – говорил Чернев в комментарии РБК-Украина.

Что касается ожиданий от саммита в Вильнюсе, по его мнению, если союзники ограничатся лишь предложением запустить Совет Украина-НАТО, то этого будет мало, и это точно не то, чем можно заменить членство в Альянсе.