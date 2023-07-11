На порядку денному - Україна. Саміт НАТО сьогодні стартує у Вільнюсі

Головні теми засідання НАТО

На Вільнюському саміті у фокусі уваги буде кілька питань. Вони стосуються викликів Півнчноатлантичному Альянсу на тлі нинішньої безпекової ситуації в світі, зокрема через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Як анонсував генсек НАТО Єнс Столтенберг, зустріч лідерів військового блоку "надішле чіткий сигнал: НАТО є єдиним, а агресія Росії не окупиться".

На саміті обговорять такі теми:

Стримування та оборона: затвердять нові регіональні плани оборони, нові моделі сил та збільшення кількості підрозділів швидкого реагування. Підтримка України: перспективи вступу в НАТО та продовження військової допомоги, включаючи програму підготовки українських військовослужбовців на cучасних винищувачах. Оборонні інвестиції: узгодять план посилення інвестицій в оборону, за яким країни-члени НАТО витрачатимуть щонайменше 2% свого національного ВВП щороку на посилення оборонних можливостей. Партнерство: розширення співпраці з партнерами в Європі, Індо-Тихоокеанському регіоні та міжнародними організаціями, включаючи ЄС. Питання вступу Швеції до НАТО. Виклики безпеці: узгодження плану дій щодо змін клімату, розширення співробітництва з ЄС у сфері захисту критичної інфраструктури. Запуск інвестиційного фонду для розробки новітніх технологій, включаючи штучний інтелект, автономні системи та квантові технології.

Фото: Вступ України до НАТО буде одним із ключових питань порядку денного (Getty Images)

Алгоритм вступу та гарантії безпеки: чого прагне Україна

Від засідання НАТО у Вільнюсі Україна має безкомпромісні очікування, про які неодноразово заявляв президент Володимир Зеленський:

політичне рішення щодо запрошення України в НАТО з чітким алгоритмом вступу;

отримання безпекових гарантій від партнерів на той час, поки Україна не стала частиною Альянсу.

Глава держави підкреслив, що розуміє неможливість вирішення питання членства під час війни, але від саміту хоче впевненості, що після війни Україна буде в НАТО.

Верховна рада напередодні саміту закликала країни НАТО до конкретних кроків:

відзначити суттєву військово-політичну допомогу українському народу;

відзначити суттєві успіхи України щодо фактичного досягнення сумісності військових стандартів України зі стандартами НАТО;

взяти на себе зобов’язання щодо надання Україні повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору та передбачити механізм запрошення України до НАТО;

визнати недоцільність проходження Україною етапу Плану дій щодо членства в НАТО та прийняти у Вільнюсі стратегічне рішення про запрошення України до членства в НАТО.

Віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає, що на саміті у Вільнюсі країни-члени можуть ухвалити остаточні рішення щодо можливості приєднання України до Альянсу. Як зазначила вона, "Альянс має надіслати Путіну офіційний сигнал про те, що часи вторгнення сусідів, щоб перешкодити їм приєднатися до НАТО, минули".

Ще однією метою України на саміті буде надання гарантій безпеки від НАТО. Їх конкретний зміст не розголошується, але як розповів в інтерв'ю РБК-Україна глава постійної української делегації в Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв, це мають бути юридичні зобов'язання на період між закінченням війни і вступом нашої країни в НАТО.

Вони гарантуватимуть військову, економічну та політичну допомогу, а також інвестиції в український військово-промисловий комплекс. Ці гарантії не підмінюють вступ до НАТО, а мають забезпечити його безпечне прикриття від спроб зриву, зазначив Чернєв.

Що може запропонувати Альянс Україні на саміті

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни-члени Альянсу вважають найважливішим завданням забезпечення перемоги України. І саме перемога у війні з РФ стане умовою змістовного обговорення питання вступу до НАТО. Але вже на саміті 11-12 липня члени Альянсу нададуть сигнал рішучої підтримки нашій країні.

Він наголосив, що у Вільнюсі союзники узгодять пакет із трьох елементів для України:

посилення підтримки у довгостроковій перспективі – багаторічна програма допомоги, яка забезпечить повну сумісність збройних сил України та НАТО;

зміцнення політичних зв'язків шляхом створення Ради Україна-НАТО;

скасування ПДЧ для України.

Таким чином, Україні, ймовірно, не доведеться виконувати програму Плану дій щодо членства, що може суттєво прискорити просування на шляху до вступу. Про досягнення домовленості щодо цього питання заявив глава МЗС Дмитро Кулеба за день до саміту.

За інформацією західних ЗМІ відомо, що союзники розробили кілька варіантів гарантій та механізмів безпеки для України. Серед них гарантії постачання військового обладнання, співробітництво у військовій сфері, реформування Міністерства оборони України за моделлю НАТО.

Як пише видання Financial Times, у Вільнюсі може бути схвалено багатосторонню декларацію з окремими зобов'язаннями країн щодо України.

Союзники зосередяться на кодифікації існуючих поставок озброєнь і дадуть чітку обіцянку, що вони продовжуватимуться. Також будут надані гарантії щодо навчання українських військовослужбовців, обміну розвідданими та допомога у реформах оборонної політики.

В США дотримуються позиції про необхідність надати Україні гарантії безпеки за прикладом Ізраїлю.

На думку Джо Байдена, у НАТО немає єдності щодо вступу України до Альянсу зараз, а процес приєднання після закінчення війни займе певний час. "США будуть готові надати допомогу, поки триватиме цей процес після війни. Ми готові надавати безпекову допомогу, таку як надаємо Ізраїлю. Ми готові забезпечити надання зброї, яка потребується для того, щоб захистити себе", - заявив Байден.

Перше засідання Ради Україна - НАТО відкриє Зеленський?

На полях саміту 12 липня відбудуться переговори Ради Україна-НАТО. В такому форматі глави держав та урядів зберуться вперше. Він замінить Комісію Україна-НАТО, яка була лише консультативним органом на рівні міністрів оборони без можливості прийняття рішень.

Як зазначив генсек НАТО Єнс Столтенберг, Рада НАТО - Україна - це структура для набагато глибшої співпраці та ухвалення спільних рішень. Вона зміцнить політичне партнерство між Україною і союзниками у НАТО на шляху до повноправного членства.

Міністр оборони Олексій Резніков підкреслив, що новий формат підвищить статус відносин України та НАТО, дозволить ініціювати зустрічі у будь-який час та відчинить двері для нових сфер співробітництва.

Рада Україна-НАТО прийматиме повноцінні рішення, такі самі, як і будь-яке засідання НАТО, а Україна матиме там право ініціативи та голосу.

Глава постійної української делегації в Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв пояснив, що як член Ради наша країна отримає ті ж права, що і член НАТО, крім права на застосування щодо нас ст.5 Договору про колективну оборону. "Головну роль цієї Ради ми вбачаємо у розробці та реалізації конкретних кроків та механізмів щодо повноцінного вступу України в НАТО", - розповів Чернєв РБК-Україна.

Темою обговорення на першому засіданні буде стратегічне бачення розвитку Північноатлантичного альянсу, у тому числі й питання вступу України.

В інавгураційному засіданні Ради має взяти участь президент України Володимир Зеленський. Але чи приїде він до Вільнюсу було невідомо до останнього моменту. В ОП заявили, що візит залежатиме від ситуації на фронті, а сам Зеленський раніше казав, що не бачитиме сенсу в поїздці, якщо НАТО не дасть чітких сигналів щодо очікувань України.

Позиція США вирішальна?

Напередодні саміту представники країн НАТО активно обговорювали перспективи України в Альянсі.

Союзники у Східній Європі закликали до конкретних кроків, щоб наблизити Україну до членства, в тому числі й надати офіційне запрошення до Альянсу. Проте окремі члени військово-політичної спільноти висловлювалися більш обережно, побоюючись кроків, які б потенційно наблизили НАТО до війни з Росією.

За словами Володимира Зеленського, більшість країн підтримують приєднання України до НАТО. А ті держави, які сумніваються, зважають лише на рішення президента США Джо Байдена. На його думку, наразі саме США вирішують, чи буде запрошення для України в НАТО.

Фото: президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Водночас у Білому домі наголосили, що Сполучені Штати підтримують політику відкритих дверей НАТО та євроатлантичні прагнення України, але для вступу нашій країні треба виконати ряд кроків.

"Президент Байден повторював що Україні, перед тим як доєднатися до Альянсу, доведеться впровадити реформи, щоб відповідати тим стандартам, які мають країни-члени НАТО", - роз'яснила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

Говорячи про перспективи України в НАТО, радник президента США Джейк Салліван також нагадав заяву Джо Байдена про необхідність додаткових реформ в Україні на шляху до Альянсу, але при цьому підтримка Штатів і союзників триватиме стільки, скільки цього потрібно.

Салліван додав, що США не прагнуть розв'язати третю світову війну - це курс, якого вони дотримуються з початку війни в Україні.