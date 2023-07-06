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Чернев назвал тему первого заседания Совета Украина-НАТО

Новина українською →
Четверг 06 июля 2023 15:56
Чернев назвал тему первого заседания Совета Украина-НАТО Фото: Егор Чернев (sluga-narodu-com)
Автор: Данила Крамаренко, Елизавета Драбкина

На первом заседании Совета Украина-НАТО обсудят стратегическое видение развития Североатлантического альянса, включительно с вопросом вступления нашего государства.

Об этом глава постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев сообщил в блиц-интервью РБК-Украина.

Отметим, что первое заседание в формате Совет-НАТО пройдет 12 июля - во второй день саммита Альянса в Вильнюсе. Чернев отметил, что на нем будут обсуждать текущие вопросы безопасности и стратегическое видение развития Альянса, включительно с вступлением Украины.

"Совет заработает 11-12 июля на саммите в Вильнюсе, где состоится его первое заседание. Мы получим все те же права, что и член НАТО, кроме права на применение в отношении нас ст. 5 Вашингтонского договора", - сообщил глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО.

По его словам, главную роль этого формата Украина видит в разработке и реализации конкретных шагов и механизмов полноценного вступления государства в Альянс.

Чернев добавил, что Совет Украина-НАТО - это орган, который будет принимать полноценные решения, такие же как и любое заседание Альянса. Там у Украины будет право инициативы и голоса.

Совет Украина-НАТО

14 июня генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что партнеры могут договориться о создании Совета Украина-НАТО. Этот формат придет на смену заседаниям Комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны.

По словам главы Минобороны Украины Алексея Резникова, формат повысит статус отношений Украины и НАТО. Он также позволит инициировать встречи в любое время и откроет двери для новых сфер сотрудничества.

Больше о новом формате отношений Украины и Альянса - читайте в материале РБК-Украина.

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