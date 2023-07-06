Большинство стран за Украину в НАТО. Те, кто сомневается, - смотрят только на Байдена, и он это знает, - Зеленский

Большинство стран поддерживают присоединение Украины к НАТО. А государства, который сомневаются, учитывают только решение президента США Джо Байдена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского CNN .

Он заявил, что Украине сложно выжить без помощи США, и это факт. Президент отметил, что абсолютные факты нужно всегда признавать.

По его словам, без помощи США война РФ против Украины превратится в замороженный конфликт. В то же время, с помощью Штатов наше государство деоккупирует территорию. Президент отметил, что деоккупация каждого следующего города - это ослабление Путина, и этого не нужно бояться.

Зеленский отметил, что в настоящее время США решают, будет ли приглашение для Украины в НАТО.

"Большинство стран НАТО поддерживают приглашение Украину в НАТО. Те, кто сомневается, - смотрят только на президента Байдена. И президент Байден знает, что именно от него это зависит и это будет его решение", - добавил он.

Президент также отметил, что именно Байден должен определиться с решением в отношении Украины в эти дни. Он добавил, что имеет отличные отношения с президентом Штатов.

"Он (Байден – ред.) поддерживает наше будущее у НАТО, но сейчас мы говорим об очень-очень важной мотивации наших солдат. Приглашение (Украина в НАТО - ред.) - техническая вещь. Просто формулировка. Это важно, это подтолкнет наших солдат к быстрой деоккупации через мобилизацию людей", - сказал он.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина понимает, что не может стать членом Альянса до окончания войны.

"Но этот сигнал очень важен и зависит от Байдена", - добавил президент.

Вступление Украины в НАТО

Украина хочет получить сигнал о поддержке вступления в НАТО после окончания войны уже на саммите Альянса в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля.

Зеленский считает, что государство должно получить четкие гарантии вступления в Альянс, после чего российский диктатор Владимир Путин еще больше ослабнет и будет вынужден договариваться с Западом.

К тому же, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что на саммите партнеры примут решение о сближении Украины с Альянсом.

При этом недавно спикер Белого Дома Карин Жан-Пьер заявила, что Украине нужно внедрить реформы, чтобы соответствовать стандартам НАТО, перед тем как присоединиться к Альянсу.

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