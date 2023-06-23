Будем на равных. Резников назвал преимущества формата "Совет Украина - НАТО"

Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий Military Media Center.

Ожидается, что "Совет Украина - НАТО" придет на замену заседаниям Комиссии Украина - НАТО на уровне министров обороны. Последнее заседание состоялось на прошлой неделе в Брюсселе.

"Я верю, что это произойдет и, думаю, об этом будет провозглашено на саммите в Вильнюсе", - отметил министр.

По словам главы Министерства обороны, в рамках нового формата Украина будет сидеть за столом с членами Альянса на равных и иметь возможность:

поднимать важные вопросы и включать их в повестку дня;

участвовать в работе подкомиссий и подкомитетов.

В частности, Украина сможет участвовать в как минимум двух ежегодных заседаниях на уровне министров обороны стран НАТО.

"Это добавляет гораздо больше субъектности, что соответственно позволит нам быть более эффективными во взаимодействии с НАТО", - подчеркнул Резников.

Новый формат сотрудничества между НАТО и Украиной

О создании нового формата "Совет Украина-НАТО" в Североатлантическом альянсе заговорили совсем недавно. Он должен заменить Комиссию Украина-НАТО и предоставить Киеву более широкий спектр возможностей.

Формат повысит статус отношений Украины и НАТО. Также позволит инициировать встречи в любое время и откроет двери для новых сфер сотрудничества.

Подробнее о новом формате сотрудничества можно прочитать в материале агентства - "Совет вместо Комиссии. В НАТО заговорили о новом формате для Украины, но есть вопросы".