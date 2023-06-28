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Пригласить Украину в НАТО: Рада обратилась к участникам саммита в Вильнюсе

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Украина, Среда 28 июня 2023 14:20
Пригласить Украину в НАТО: Рада обратилась к участникам саммита в Вильнюсе Фото: Рада обратилась к участникам саммита НАТО в Вильнюсе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада приняла обращение к участникам саммита Организации Североатлантического договора (НАТО) в Вильнюсе 11 июля 2023 года. Документ поддержали 279 нардепов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По его информации, в обращении Верховная рада призывает участников саммита НАТО в Вильнюсе:

  • - отметить существенную военно-политическую помощь украинскому народу;
  • - отметить существенные успехи Украины в фактическом достижении совместимости военных стандартов Украины со стандартами НАТО;
  • - взять на себя обязательство по предоставлению Украине полноправного членства в Организации Североатлантического договора и предусмотреть механизм приглашения Украины в НАТО;
  • - признать нецелесообразность прохождения Украиной этапа Плана действий по членству в НАТО и принять в Вильнюсе стратегическое решение о приглашении Украины в членство в НАТО.

Саммит НАТО

Страны НАТО спорят о том, что предложить Киеву на встрече лидеров альянса в Вильнюсе 11-12 июля. В то время как Киев и его ближайшие союзники в Восточной Европе призывают к конкретным шагам приблизить Украину к членству, западные правительства, такие как США и Германия, опасаются любых шагов, которые могут приблизить альянс к войне с Россией.

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака Украина ожидает приглашения в НАТО с открытой датой.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью РБК-Украина сказала, что на данный момент никакой ясности относительно тех сигналов, которые могли бы быть получены в Вильнюсе.

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