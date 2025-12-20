RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Португалия не исключает размещения войск в Украине: но есть условие

Фото: премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру и президент Украины Владимир Зеленский (Офис президента Украины)
Автор: Елена Чернякова, Антон Корж

В Португалии не исключают размещения в Украине португальских военных в составе контингента для обеспечения мира. Конечно, такое размещение возможно исключительно после завершения войны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 20 декабря.

Монтенегру подчеркнул, что размещение военных в Украине - это позиция как Европейского Союза, так и Португалии. Страна готова разместить войска, участвовать в миротворческих миссиях и сохранять безопасность.

"Мы не хотим быть здесь во время войны, но в Коалиции желающих Португалия участвует и будет участвовать в операциях обеспечения мира. И в контексте миротворческой миссии, в контексте гарантии безопасности НАТО вместе с португальскими военными может разместить свои силы на территории Украины, например, также вместе с Латвией, Литвой, и участвовать в миротворческих миссиях и обеспечивать безопасность", - отметил португальский премьер.

 

Напомним, что премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру прибыл в Киев утром 20 декабря с официальным визитом. Он уже встретился с президентом Владимиром Зеленским, оба лидера выступили перед прессой.

Миротворческий контингент в Украине

Отметим, 16 декабря стало известно, что лидеры стран-участниц "Коалиции решительных" окончательно выразили готовность разместить в Украине силы поддержки в рамках гарантий безопасности после завершения войны.

В том числе и Великобритания по-прежнему готова разместить свои войска на территории Украины после завершения боевых действий, подтвердил официальный представитель британского премьера Кира Стармера. А сам Стармер сообщил, что разработан план развертывания миротворческих войск в Украине после завершения войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаМирные переговорыПортугалияВойна в Украине