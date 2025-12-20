Португалия не исключает размещения войск в Украине: но есть условие

Монтенегру подчеркнул, что размещение военных в Украине - это позиция как Европейского Союза, так и Португалии. Страна готова разместить войска, участвовать в миротворческих миссиях и сохранять безопасность.

"Мы не хотим быть здесь во время войны, но в Коалиции желающих Португалия участвует и будет участвовать в операциях обеспечения мира. И в контексте миротворческой миссии, в контексте гарантии безопасности НАТО вместе с португальскими военными может разместить свои силы на территории Украины, например, также вместе с Латвией, Литвой, и участвовать в миротворческих миссиях и обеспечивать безопасность", - отметил португальский премьер.