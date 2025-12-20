Португалія не виключає розміщення військ в Україні: але є умова

Монтенегру підкреслив, що розміщення військових в Україні - це позиція як Європейського Союзу, так і Португалії. Країна готова розмістити війська, брати участь у миротворчих місіях та зберігати безпеку.

"Ми не хочемо бути тут під час війни, але в Коаліції охочих Португалія бере участь і буде брати участь в операціях забезпечення миру. І в контексті миротворчої місії, в контексті гарантії безпеки НАТО разом з португальськими військовими може розмістити свої сили на території України, наприклад, також разом з Латвією, Литвою, і брати участь в миротворчих місіях і забезпечувати безпеку", - зазначив португальський прем'єр.