Без пустых обещаний. Зеленский назвал ожидание по гарантиям безопасности от США

У главы украинского государства спросили, верит ли он в гарантии безопасности, которые потенциально могут предоставить Украине партнеры.

В ответ Зеленский подчеркнул, что самые сильные гарантии безопасности, которые Украина может получить, могут быть от США.

"Безусловно, только если будет не Будапештский меморандум, не пустые обещания, а они будут проголосованы в Конгрессе США. Об этом мы говорим, они относятся пока что позитивно к такому движению", - сказал президент.

Он уточнил, что гарантии безопасности от европейских стран, "коалиции решительных", уже готовы.

"Главное - на что партнеры будут готовы в случае повторной агрессии России. Пока что на это ответ я не получил", - сказал он.