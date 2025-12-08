Без порожніх обіцянок. Зеленський назвав очікування щодо гарантій безпеки від США

У голови української держави запитали, чи вірить він у гарантії безпеки, які потенційно можуть надати Україні партнери.

У відповідь Зеленський підкреслив, що найсильніші гарантії безпеки, які Україна може отримати, можуть бути від США.

"Безумовно, тільки якщо буде не Будапештський меморандум, не порожні обіцянки, а вони будуть проголосовані в Конгресі США. Про це ми говоримо, вони ставляться поки що позитивно до такого руху", - сказав президент.

Він уточнив, що гарантії безпеки від європейських країн, "коаліції рішучих", уже готові.

"Головне - на що партнери будуть готові в разі повторної агресії Росії. Поки що на це відповіді я не отримав", - сказав він.