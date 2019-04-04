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Порошенко ответил на призыв Зеленского о дебатах на стадионе

Новости » Выборы 2019    04.04.2019 - 04:40
Порошенко ответил на призыв Зеленского о дебатах на стадионе
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко порекомендовал Зеленскому почитать правила дебатов

Действующий президент Украины Петр Порошенко ответил на призыв кандидата в президенты Владимира Зеленского о проведении дебатов на стадионе НСК "Олимпийский". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Порошенко.

В частности, он отметил, что правила дебатов прописаны в законе о выборах Президента и посоветовал Зеленскому их почитать. Также он добавил, что "дебаты - это не шоу".

"Они могут происходить на базе Суспильного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Но стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", - сказал Порошенко в видеообращении.

 
Cтадіон, так стадіон

Правила дебатів прописані в законі про вибори Президента, почитайте будь ласка. Вони можуть відбуватися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей. Такі вже усталені правила. Але стадіон, так стадіон. Я чекаю на Вас, Володимире Олександровичу.

Опубліковано Петром Порошенком Середа, 3 квітня 2019 р.

Напомним, 3 апреля лидер первого тура президентских выборов Владимир Зеленский вызвал своего оппонента, действующего президента страны Петра Порошенко на дебаты на стадионе НСК "Олимпийский" и дал ему 24 часа на размышление.

На "Олимпийском" отреагировали на заявление Зеленского тем, что предприятие является аполитичным.

Петр Порошенко заявил еще во время брифинга 31 марта, что дебаты должны состояться и они является ключевым элементом второго тура президентских выборов.

По результатам обработанных Центризбиркомом 99,99% протоколов, в первом туре выборов президента Украины лидирует Владимир Зеленский - у него 30,24% голосов. У Петра Порошенко 15,95%.

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