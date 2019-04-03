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НСК "Олімпійський" прокоментував заяву Зеленського про дебати

Новини » Вибори 2019    03.04.2019 - 21:01
НСК "Олімпійський" прокоментував заяву Зеленського про дебати
Фото: НСК "Олімпійський" (wikipedia.org)

НСК "Олімпійський" не отримував жодних офіційних заявок

До державного підприємства НСК "Олімпійський" не надходило жодних офіційних заявок, чи проектів угод на проведення дебатів між кандидатами в президенти України Володимиром Зеленським та Петром Порошенко. Про це повідомляє прес-служба стадіону у Facebook.

У прес-службі повідомили, що пропозиція одного з кандидатів в президенти провести такі дебати на стадіоні - є його власною ініціативою. Вона не обговорювалася з керівництвом держпідприємства та не узгоджувалася з графіком проведення заходів на стадіоні.

НСК &quot;Олімпійський&quot; прокоментував заяву Зеленського про дебати"В разі надходження відповідних пропозицій адміністрація НСК "Олімпійський" буде розглядати їх в робочому порядку. Принагідно заявляємо, що НСК "Олімпійський" є аполітичним державним підприємством та не бере жодної участі у виборчій кампанії будь-кого з кандидатів у президенти України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський заявив, що готовий на дебати з Порошенко, але за умови, що дебати будуть на НСК "Олімпійський". Він йому дав 24 години для прийняття його умов.

До цього чинний президент України Петро Порошенко заявив під час брифінгу 31 березня, що перед другим туром виборів президента України 2019 повинні пройти дебати кандидатів. За словами Порошенка, ключовим елементом другого туру президентських виборів повинні бути дебати.

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