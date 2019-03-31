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Порошенко назвав дебати ключовим елементом другого туру виборів

Новини » Вибори 2019    31.03.2019 - 22:33
Порошенко назвав дебати ключовим елементом другого туру виборів
Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Основним елементом другого туру президентських виборів повинні бути дебати, заявив Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявив, що перед другим туром виборів президента України 2019 повинні пройти дебати кандидатів. Про це він заявив журналістам після брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Порошенка, ключовим елементом другого туру президентських виборів повинні бути дебати

"Вибори - у другому турі. Ключовим елементом повинні бути передвиборчі дебати", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, Порошенко після першого туру виборів президента України зробив заяву, в якому, зокрема, обращтился до молодого покоління. Як заявив чинний президент, він розуміє мотиви протестного голосування молоді на виборах в Україні.

Також Порошенко під час брифінгу назвав вільні і демократичні вибори президента України 2019 тестом на європейськість.

За результатами Національного екзит-полу, який провели фонд "Демократичні ініціативи", КМІС і Центр Разумкова, у другий тур виборів виходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

Зазначимо, що за даними екзит-полу ТСН у другий тур президентських виборів проходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

 

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