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Генсек Ради Європи відреагував на ситуацію в Азовському морі

Новини » Політика    26.11.2018 - 13:07
Генсек Ради Європи відреагував на ситуацію в Азовському морі
Фото: Турбйорн Ягланд (facebook.com/TJagland/photos)

Ягланд зазначив, що договір між Україною та Російською Федерацією був підписаний у 2003 році і набрав чинності в 2004 році

Азовське море та Керченська протока є спільними територіальними водами України та РФ, відповідно до договору про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, який набув чинності у 2004 році. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву генсека Ради Європи Турбйорна Ягланда.

"Вільний прохід через Керченську протоку гарантує договір між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки", - заявив Ягланд.

Ягланд зазначив, що цей документ був підписаний у 2003 році і набрав чинності в 2004 році.

"Відповідно до цього договору, Азовське море та Керченська протока є спільними територіальними водами. Угода повинна бути дотримана. Дуже важливо уникнути будь-якої подальшої ескалації в регіоні", - заявив він.

Відзначимо, що посли країн-членів Європейського Союзу ймовірно сьогодні або завтра обговорять ситуацію в Азовському морі та Керченській протоці.

Також президент України Петро Порошенко і генсек НАТО Єнс Столтенберг домовилися терміново скликати надзвичайне засідання Комісії Україна-НАТО через дії РФ в Азовському морі.

Нагадаємо, в Азовському морі прикордонні катери ФСБ Російської Федерації відкрили вогонь по корабельній групі Військово-Морських Сил України. Командування ВМС повідомляє, що росіяни стріляли на ураження. Три кораблі українських ВМС захоплені російським спецназом.

 

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