ua en ru
Пн, 16 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

КПП "Солотвино" ограничивает выезд в Румынию с 16 февраля: что надо знать

Понедельник 16 февраля 2026 06:32
UA EN RU
КПП "Солотвино" ограничивает выезд в Румынию с 16 февраля: что надо знать Иллюстративное фото: граница Украины с Румынией (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

С 16 февраля 2026 года вводится временное ограничение движения транспортных средств через пункт пропуска "Солотвино - Сигету-Мармацией".

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Читайте также: Экс-министра энергетики Галущенко задержали на границе при попытке выезда из Украины

Стало известно, что популярный пункт пропуска на Закарпатье меняет график работы из-за критического состояния моста. Водителям, которые планируют поездку в Румынию, придется подстраиваться под ежедневные "технические паузы".

Так, из-за реконструкции моста через реку Тиса движение транспорта в пункте пропуска "Солотвино - Сигету-Мармацией" будет приостанавливаться по следующему графику:

  • когда: ежедневно с понедельника по пятницу;
  • часы ограничений: с 09:00 до 16:00;
  • продолжительность: ремонтные работы продлятся ориентировочно 47 суток.

В указанный семичасовой интервал оформления грузовых и легковых авто проводиться не будет. Пограничники просят водителей прибывать на КПП или до 9 утра, или уже после 4 вечера.

Важные исключения: пешеходы и выходные

Несмотря на транспортные ограничения, граница остается доступной для отдельных категорий:

  1. Пешеходы: Для тех, кто пересекает границу пешком, никаких ограничений нет. Мост открыт для перехода круглосуточно.

  2. Выходные: В субботу и воскресенье пункт пропуска должен работать в обычном режиме без дневных пауз.

Где проехать без очередей

Если ваш график не позволяет ждать открытия моста в Солотвино, стоит выбрать альтернативные маршруты:

  • КПП "Дьяково - Халмеу" - для легковых и грузовых авто (Закарпатская обл.).

  • КПП "Порубное - Сирет" - основной пункт пропуска (Черновицкая обл.).

Напомним, Украина и Молдова согласовали запуск нового международного автомобильного пункта пропуска на общей границе. Переезд будет работать 24/7 и будет открыт как для легкового транспорта и пассажиров, так и для грузовых перевозок.

Кстати, стало известно, как разрешение на выезд за границу 18-22-летних повлияло на образование в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Граница с Украиной Румыния Государственная пограничная служба
Новости
Москва под массированной атакой дронов: что известно
Москва под массированной атакой дронов: что известно
Аналитика
Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы