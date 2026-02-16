КПП "Солотвино" ограничивает выезд в Румынию с 16 февраля: что надо знать
С 16 февраля 2026 года вводится временное ограничение движения транспортных средств через пункт пропуска "Солотвино - Сигету-Мармацией".
Как пишет РБК-Украина, об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
Стало известно, что популярный пункт пропуска на Закарпатье меняет график работы из-за критического состояния моста. Водителям, которые планируют поездку в Румынию, придется подстраиваться под ежедневные "технические паузы".
Так, из-за реконструкции моста через реку Тиса движение транспорта в пункте пропуска "Солотвино - Сигету-Мармацией" будет приостанавливаться по следующему графику:
- когда: ежедневно с понедельника по пятницу;
- часы ограничений: с 09:00 до 16:00;
- продолжительность: ремонтные работы продлятся ориентировочно 47 суток.
В указанный семичасовой интервал оформления грузовых и легковых авто проводиться не будет. Пограничники просят водителей прибывать на КПП или до 9 утра, или уже после 4 вечера.
Важные исключения: пешеходы и выходные
Несмотря на транспортные ограничения, граница остается доступной для отдельных категорий:
-
Пешеходы: Для тех, кто пересекает границу пешком, никаких ограничений нет. Мост открыт для перехода круглосуточно.
-
Выходные: В субботу и воскресенье пункт пропуска должен работать в обычном режиме без дневных пауз.
Где проехать без очередей
Если ваш график не позволяет ждать открытия моста в Солотвино, стоит выбрать альтернативные маршруты:
-
КПП "Дьяково - Халмеу" - для легковых и грузовых авто (Закарпатская обл.).
-
КПП "Порубное - Сирет" - основной пункт пропуска (Черновицкая обл.).
Напомним, Украина и Молдова согласовали запуск нового международного автомобильного пункта пропуска на общей границе. Переезд будет работать 24/7 и будет открыт как для легкового транспорта и пассажиров, так и для грузовых перевозок.
