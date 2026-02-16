КПП "Солотвино" ограничивает выезд в Румынию с 16 февраля: что надо знать

С 16 февраля 2026 года вводится временное ограничение движения транспортных средств через пункт пропуска "Солотвино - Сигету-Мармацией".

Стало известно, что популярный пункт пропуска на Закарпатье меняет график работы из-за критического состояния моста. Водителям, которые планируют поездку в Румынию, придется подстраиваться под ежедневные "технические паузы".

Так, из-за реконструкции моста через реку Тиса движение транспорта в пункте пропуска "Солотвино - Сигету-Мармацией" будет приостанавливаться по следующему графику:

когда : ежедневно с понедельника по пятницу;

: ежедневно с понедельника по пятницу; часы ограничений : с 09:00 до 16:00;

: с 09:00 до 16:00; продолжительность: ремонтные работы продлятся ориентировочно 47 суток.

В указанный семичасовой интервал оформления грузовых и легковых авто проводиться не будет. Пограничники просят водителей прибывать на КПП или до 9 утра, или уже после 4 вечера.

Важные исключения: пешеходы и выходные

Несмотря на транспортные ограничения, граница остается доступной для отдельных категорий:

Пешеходы: Для тех, кто пересекает границу пешком, никаких ограничений нет. Мост открыт для перехода круглосуточно. Выходные: В субботу и воскресенье пункт пропуска должен работать в обычном режиме без дневных пауз.

Где проехать без очередей

Если ваш график не позволяет ждать открытия моста в Солотвино, стоит выбрать альтернативные маршруты: