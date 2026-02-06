На границе с Молдовой приостановили пропуск грузовиков: в чем причина

В Одесской, Винницкой и Черновицкой областях днем 6 февраля временно прекратили пропуск грузовиков в Молдову. Причина - осложнение погодных условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу .

Сейчас временно приостановлено оформление грузовых транспортных средств в пунктах пропуска "Паланка - Маяки - Удобное" и "Тудора" (смежный с украинским пунктом пропуска "Староказачье") в Одесской области.

Ограничения ввели и в пунктах пропуска "Росошаны - Бричень", "Сокиряны - Окница", "Мамалыга - Кривая" в Черновицкой области.

Также приостановлен пропуск грузовых транспортных средств в пункте пропуска "Отач" (смежный украинский пункт пропуска "Могилев-Подольский") в Винницкой области.

Отмечается, что оформление не осуществляется на въезд в Молдову, в связи с проведением обследования состояния дорог, где сейчас наблюдается сильный гололед.

Водителей и перевозчиков просят учесть указанную информацию при планировании маршрутов.