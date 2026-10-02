Впереди ракет NASA: термоядерные двигатели готовят к испытаниям в космосе

Термоядерные двигатели могут кардинально изменить космические путешествия - стартапы приближают технологию, еще недавно существовавшую лишь в научной фантастике.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Live Science .

Как это работает и имеет ли преимущества?

Ученые объяснили: термоядерный синтез предполагает слияние двух легких атомов в более тяжелый с последующим выделением колоссального количества энергии.

В отличие от наземных электростанций, где главной проблемой является удержание плазмы, в космосе ее можно выталкивать через сопло, создавая постоянную реактивную тягу.

Космический корабль с таким двигателем сможет разгоняться до сотен километров в секунду.

Это позволит сократить продолжительность миссий и высвободить полезную массу, поскольку термоядерный синтез требует гораздо меньше топлива по сравнению с химическими аналогами.

"Если мы продолжим двигаться по нынешней траектории, все, что мы знаем о космических путешествиях, изменится в течение десятилетия", - заявил генеральный директор и соучредитель компании Helicity Space Стефан Линтнер.

"Термоядерный двигатель в чем-то сложнее, а в чем-то проще наземного производства энергии", - добавила профессор аэронавтики и астронавтики Вашингтонского университета Бгувана Шринивасан.

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Ключевые разработки и график испытаний

Британский стартап Pulsar Fusion уже продемонстрировал получение "первой плазмы" внутри тестового двигателя Sunbird, удерживая ее электромагнитным полем. Для создания реактивной тяги компания использует гелий-3 и дейтерий.

Основатель Pulsar Fusion Ричард Динан отмечает, что для полета на Марс понадобится всего несколько граммов основного топлива и от 10 до 20 тонн дейтериевого прополента.

Благодаря этому скорость аппарата сможет достигать 529 000 км/ч.

"Я думаю, мы увидим термоядерный синтез как движущую систему достаточно скоро. Спрос на это точно есть", - подчеркнул Динан.

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График реализации проектов

2027 год: Pulsar Fusion планирует провести первые демонстрационные испытания термоядерного двигателя на орбите.

2030-е годы: Helicity Space рассчитывает запустить свой прототип Helicity Drive, работающий на импульсах плазмы, и достичь положительного энергетического баланса

2028 год: параллельно NASA разрабатывает аппарат SR-1 Freedom на базе ядерного расщепления для полета на Марс, однако эта технология уступает термоядерной и не столь быстрой.

Применение новых двигателей откроет доступ к исследованиям далёких объектов Солнечной системы.

В частности, миссия к карликовой планете Седна, которой обычно понадобилось бы 30 лет подготовки и полета на химическом топливе, с помощью термоядерного двигателя сможет добраться до цели всего за 10 лет.