Тысяча галактик одновременно: Европа запустила мощнейший спектрограф в истории

Европейская южная обсерватория вместе с партнерами запустила самый большой в истории спектрограф MOON. Прибор весом 10 тонн способен одновременно анализировать свет от тысячи космических объектов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Futura .

Как работает MOONS?

Название MOONS является аббревиатурой от Multi-Object Optical and Near-infrared Spectrograph (многообъектный оптический и ближний инфракрасный спектрограф).

Аппарат высотой 4,5 метра и весом 10 тонн монтируется непосредственно на один из 8-метровых телескопов VLT в Чили.

Конструкция инструмента рассчитана на высокую производительность наблюдений:

К специальной круговой системе подведено около 1000 тонких оптоволоконных нитей.

Каждое волокно точечно приводится в отдельную звезду или галактику в поле зрения телескопа.

Собранный свет одновременно передается на мощные спектрографы в задней части устройства, позволяя фиксировать данные тысячи объектов параллельно.

Наблюдение сквозь космическую пыль

Главное преимущество MOONS заключается в его способности работать в ближнем инфракрасном диапазоне. Ученые объясняют: оптический свет часто блокируется плотными облаками межзвездной пыли, в то время как инфракрасные волны свободно проходят через эти препятствия.

Благодаря этой особенности астрономы получили возможность детально исследовать центральные регионы Млечного Пути, которые раньше оставались скрытыми.

Кроме изучения нашей галактики, спектрограф будет применяться для анализа самых отдаленных галактик. Это поможет выяснить, как именно формировались первые звездные системы после Большого взрыва.

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Новый этап в исследовании эволюции Вселенной

Главный научный сотрудник проекта Микеле Чиразуолло подчеркнул, что запуск MOONS является движущим моментом для всей команды. По его словам, инструмент позволит охватить более 13 миллиардов лет космической истории и раскрыть динамические и экологические параметры миллионов космических тел.

Запуск MOONS превращает VLT в один из самых мощных центров изучения эволюции материи во Вселенной, закладывая основу для новых фундаментальных открытий в области астрофизики.