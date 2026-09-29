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Защита без ракет на высоте 36 000 км: Франция готовит космическую программу Yoda

19:12 29.09.2026 Вт
2 мин
aimg Ольга Завада
Защита без ракет на высоте 36 000 км: Франция готовит космическую программу Yoda Франция запускает спутниковую программу Yoda (фото: R. Leal/armée de l'Air et de l'Espace)
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Французское космическое командование (CDE) совместно с Национальным центром космических исследований (CNES) разрабатывает новую оборонную программу Yoda.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Futura.

Название проекта Yoda расшифровывается как Yeux en Orbite pour un Démonstrateur Agile - "Глаза на орбите для гибкого демонстратора".

Цель проекта - вывести на геостационарную орбиту 2 малых спутника-патрульных, которые будут выявлять потенциальные угрозы, шпионаж и вражеские маневры у стратегических объектов страны.

Формирование своей оборонной стратегии в космосе Франция начала после серии недружественных действий со стороны других государств.

Так, в 2018 году было зафиксировано опасное сближение российского аппарата с франко-итальянским правительственным спутником, а в конце 2025 года президент Эммануэль Макрон официально назвал "внеатмосферное пространство потенциальным полем боя".

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Задание системы Yoda

В разработке учитывают рост количества кибератак, глушение сигналов, спутникового шпионажа, а также создание нового оружия - китайской импульсной системы TPG1000Cs мощностью 20 гигаватт или российских аппаратов-перехватчиков.

Программа Yoda должна решить следующие ключевые задачи:

  • патрулирование геостационарной орбиты на высоте около 36 000 км;
  • отслеживание, инспекция и фиксация опасных подходов чужих объектов;
  • отработка маневров активной защиты;
  • моделирование орбитальных операций;
  • тестирование взаимодействия между двумя идентичными спутниками весом в несколько десятков килограммов, один из которых будет выступать мишенью для другого.

Технические детали и перспективы

Разработку платформы поручили французской компании Hemeria, а проектом управляет CNES. Цель - сохранить полный технологический суверенитет Европы.

Запуск обоих аппаратов намечен до 2030 года.

Кроме того, уже в конце 2027 года Франция привлечет коммерческий спутник Paladin для инспектирования геостационарной орбиты.

В будущем страна планирует дополнить спутниковую стражу наземными лазерами и мощными системами глушения, отказавшись от использования ракет-перехватчиков из-за риска образования космического мусора.

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