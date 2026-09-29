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Впервые в истории квантовый компьютер успешно заработал в космосе

16:32 29.09.2026 Вт
2 мин
aimg Ольга Завада
Впервые в истории квантовый компьютер успешно заработал в космосе Австрийские ученые запустили квантовый процессор на орбиту (фото: University of Vienna)
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Квантовый компьютер впервые заработал в космосе - физики из Венского университета успешно выполнили на орбите квантовые операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на препринт исследования на сервере arXiv.

Ученые объяснили: современные спутники собирают огромные объемы данных, однако не имеют мощностей для их локальной обработки.

В зависимости от передачи сырой информации на наземные станции создает узкие места из-за ограниченной пропускной способности каналов связи.

Размещение квантового процессора непосредственно на спутнике позволит обрабатывать массивы данных непосредственно на орбите.

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Преодоление критических препятствий во время миссии

Создание квантового компьютера для космоса оказалось сверхсложной задачей, ведь квантовые кубиты очень чувствительны к малейшим внешним раздражителям.

Для защиты хрупких компонентов от колоссальных вибраций во время старта ракеты ученые укрепили корпус титановыми пластинами и зафиксировали оптические волокна эпоксидной смолой.

В процессе испытаний на орбите исследователи столкнулись с рядом серьезных проблем, а именно:

Из 6 силиконовых лавинных фотодиодов, необходимых для фиксации фотонов, перелет пережили всего 3.

Якорь солнечный свет создавал сильный фоновый шум, поэтому измерения проводили в короткие 30-минутные интервалы, когда спутник заходил в тень Земли.

Космическое излучение и протоны из радиационных поясов Ван Аллена постепенно ухудшали работу фотодетекторов.

Клей для фиксации лазера частично деградировал в вакууме и запачкал оптику – из-за этого мощность излучения упала с 20 мВт до 4 мВт.

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Исторический подтвержденный результат

При всех повреждениях команде под руководством Филиппа Вальтера удалось зафиксировать квантовую интерференцию фотонов (так называемый провал Хонга-Оу-Манделя).

Это произошло именно тогда, когда кристаллы для генерации световых частиц достигли расчетной температуры 32,5 градуса Цельсия.

Эксперимент показал, что квантовые процессоры можно уменьшить до компактных размеров, защитить от космической среды и использовать для создания квантовых каналов связи между спутниками и Землей.

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