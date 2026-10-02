ua en ru
Пт, 02 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Дарницком районе Киева поврежден 25-этажный дом из-за атаки РФ

06:17 02.10.2026 Пт
1 мин
aimg Екатерина Коваль
В Дарницком районе Киева поврежден 25-этажный дом из-за атаки РФ Фото: спасатели ГСЧС (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В результате российской атаки 2 октября в Дарницком районе Киева поврежден 25-этажный жилой дом. Данные о пострадавших выясняются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

На место происшествия следуют экстренные службы. Масштабы разрушений и количество возможных пострадавших пока неизвестны.

Обновлено 6:30

По данным Виталия Кличко, удар пришелся на верхние этажи многоэтажки в Дарницком районе. В доме возникло возгорание, на место следуют экстренные службы.

Этой же ночью россияне снова ударили по Южному мосту . Кроме того, в Голосеевском районе обломки упали на открытую территорию, повредив окна нежилого здания и несколько автомобилей. Обошлось без пожара и пострадавших.

Накануне вечером удар по Южному мосту повредил сопротивление и дорожное полотно, а также защитное заграждение метрополитена. До этого, днем 1 октября, два дрона попали вблизи опоры моста именно тогда, когда по нему проезжал поезд метро.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Обстрел Киева Война России против Украины
Новости
Зеленский поручил проверить договоренности с партнерами по F-16 и ракетам для ПВО
Зеленский поручил проверить договоренности с партнерами по F-16 и ракетам для ПВО
Аналитика
Путин и его ракеты стали самым эффективным украинизатором: интервью с Ларисой Ницой
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина Путин и его ракеты стали самым эффективным украинизатором: интервью с Ларисой Ницой