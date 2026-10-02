Попереду ракет NASA: термоядерні двигуни готують до випробувань у космосі

Термоядерні двигуни можуть кардинально змінити космічні подорожі - стартапи наближають технологію, яка ще недавно існувала лише в науковій фантастиці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Live Science .

Як це працює та чи має переваги?

Вчені пояснили: термоядерний синтез передбачає злиття двох легких атомів у важчий із подальшим виділенням колосальної кількості енергії.

На відміну від наземних електростанцій, де головною проблемою є утримання плазми, у космосі її можна виштовхувати через сопло, створюючи постійну реактивну тягу.

Космічний корабель з таким двигуном зможе розганятися до сотень кілометрів на секунду.

Це дозволить скоротити тривалість місій і вивільнити корисну масу, оскільки термоядерний синтез потребує значно менше палива порівняно з хімічними аналогами.

"Якщо ми продовжимо рухатися нинішньою траєкторією, усе, що ми знаємо про космічні подорожі, зміниться протягом десятиліття", - заявив генеральний директор та співзасновник компанії Helicity Space Стефан Лінтнер.

"Термоядерний рушій у чомусь складніший, а в чомусь простіший за наземне виробництво енергії", - додала професорка аеронавтики та астронавтики Вашингтонського університету Бгувана Шрінівасан.

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Ключові розробки та графік випробувань

Британський стартап Pulsar Fusion уже продемонстрував отримання "першої плазми" всередині тестового двигуна Sunbird, утримуючи її електромагнітним полем. Для створення реактивної тяги компанія використовує гелій-3 і дейтерій.

Засновник Pulsar Fusion Річард Дінан зазначає, що для польоту на Марс знадобиться лише кількасот грамів основного палива та від 10 до 20 тонн дейтерієвого прополенту.

Завдяки цьому швидкість апарата зможе досягати 529 000 км/год.

"Я думаю, ми побачимо термоядерний синтез як рушійну систему досить скоро. Попит на це точно є", - підкреслив Дінан.

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Графік реалізації проєктів

2027 рік: Pulsar Fusion планує провести перші демонстраційні випробування термоядерного двигуна на орбіті.

2030-ті роки: Helicity Space розраховує запустити свій прототип Helicity Drive, що працює на імпульсах плазми, та досягти позитивного енергетичного балансу

2028 рік: паралельно NASA розробляє апарат SR-1 Freedom на базі ядерного розщеплення для польоту на Марс, проте ця технологія поступається термоядерній і не є настільки швидкою.

Застосування нових двигунів відкриє доступ до досліджень далеких об'єктів Сонячної системи.

Зокрема, місія до карликової планети Седна, якій зазвичай знадобилося б 30 років підготовки та польоту на хімічному паливі, за допомогою термоядерного двигуна зможе дістатися мети всього за 10 років.