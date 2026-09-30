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Архив на 4 миллиарда лет: ученые предлагают искать следы инопланетян на Луне

08:11 30.09.2026 Ср
2 мин
aimg Ольга Завада
Архив на 4 миллиарда лет: ученые предлагают искать следы инопланетян на Луне SETI будет искать микроскопический мусор НЛО (фото: NASA)
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Инопланетян предлагают искать на Луне - ученые хотят найти там крошечные искусственные частицы, которые могли миллиарды лет путешествовать по космосу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное на сервере препринтов arXiv.

Ученые считают Луну идеальным природным архивом для сбора межзвездного материала.

В отличие от Земли на нем нет активных геологических процессов, воды и плотной атмосферы. Благодаря этому поверхность спутника накапливает космическую пыль в течение 4 миллиардов лет практически в неизменном виде.

В чем суть нового метода и как будут проводить поиск?

Авторы исследования под руководством ассоциированного ученого Института SETI Льюиса Пино отмечают, что развитые внеземные цивилизации могли оставлять после себя крепкие микроскопические обломки от космического строительства или исследовательских миссий.

Для проверки этой гипотезы ученые предлагают такой алгоритм действий:

  • Взять для первичного анализа около 1 кубического метра лунного реголита (по объему это примерно как бытовой холодильник);
  • Использовать современную оптику, электронную микроскопию и материаловедческий анализ;
  • Вовлечь алгоритмы искусственного интеллекта для быстрого сканирования и выявления аномальных частиц, имеющих искусственное происхождение.

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Практическая ценность миссий Artemis и Chang'e

Получить необходимые образцы почвы помогут современные космические программы. В частности, доставку реголита на Землю обеспечат пилотируемая программа NASA Artemis и китайские роботизированные миссии серии Chang'e.

Ученые отмечают: прямых доказательств существования инопланетных технологий на Луне пока нет, но сам метод уже готов к научному тестированию.

Даже если в первых пробах не найдут следов пришельцев, это исследование позволит усовершенствовать модели движения космической пыли, изучить влияние межзвездного вещества на геологию Луны и опробовать новое оборудование для анализа почвы, которой не было во времена миссий Apollo.

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