ua en ru
Пн, 25 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Более десяти танков: оккупанты перемещают через Мариупольский район тяжелую технику

Мариуполь, Понедельник 25 декабря 2023 09:23
UA EN RU
Более десяти танков: оккупанты перемещают через Мариупольский район тяжелую технику Фото: оккупанты перемещают танки через Мариуполь (facebook.com/mod_mil_rus)
Автор: Ярослава Борзова

Российские оккупанты выходными перемещали тяжелую технику через временно оккупированный Мариуполь. Перемещение одиннадцати единиц тяжелой техники было зафиксировано в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

По его словам, пять танков современных модификаций следовали на Бердянское направление.

Кроме того, зафиксирована перевозка шести танков на лафетах в сторону Бердянска. Они направлялись через поселок Урзуф Мариупольского района без предварительной фиксации движения через Мариуполь.

Перемещение техники и средств оккупантов

Оккупанты часто прибегают к перемещению боевой техники в связи с многочисленными потерями на фронте. Такие манипуляции захватчики обычно проводят через временно оккупированные территории для поддержки военной агрессии.

В частности, в конце ноября россияне перебросили военную технику на Мариупольское направление. Также РФ перебрасывает ближе к фронту фуры с топливом, усиленно готовит штурмовиков, а над портом города активно летает авиация.

Недавно стало известно о том, что Россия перебрасывает оккупантов из Якутии во временно оккупированный Джанкой. Город в последнее время превратился в масштабный хаб для живой силы и техники врага. Стоит отметить, что украинские партизаны обнаружили там места размещения техники и личного состава оккупантов.

На днях мы рассказывали о том, как во временно оккупированном Мариуполе зафиксировали перемещение колонн российской военной техники, в составе которых были грузовики с боекомплектами и танком.

Кроме того, на днях в области зафиксировали движение колонной техники. Они направлялись через Новоазовск в направлении Волновахи и Угледара.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь
NEWS
Украинская ПВО за минувшие сутки уничтожила два российских истребителя Су-34 и Су-30, - Генштаб
Украинская ПВО за минувшие сутки уничтожила два российских истребителя Су-34 и Су-30, - Генштаб
DAILY
Авдеевка, Купянск и "качели" под Бахмутом. Где Россия пытается прорвать оборону ВСУ
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Авдеевка, Купянск и "качели" под Бахмутом. Где Россия пытается прорвать оборону ВСУ