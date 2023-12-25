Более десяти танков: оккупанты перемещают через Мариупольский район тяжелую технику

Российские оккупанты выходными перемещали тяжелую технику через временно оккупированный Мариуполь. Перемещение одиннадцати единиц тяжелой техники было зафиксировано в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко .

Кроме того, зафиксирована перевозка шести танков на лафетах в сторону Бердянска. Они направлялись через поселок Урзуф Мариупольского района без предварительной фиксации движения через Мариуполь.

По его словам, пять танков современных модификаций следовали на Бердянское направление.

Перемещение техники и средств оккупантов

Оккупанты часто прибегают к перемещению боевой техники в связи с многочисленными потерями на фронте. Такие манипуляции захватчики обычно проводят через временно оккупированные территории для поддержки военной агрессии.

В частности, в конце ноября россияне перебросили военную технику на Мариупольское направление. Также РФ перебрасывает ближе к фронту фуры с топливом, усиленно готовит штурмовиков, а над портом города активно летает авиация.

Недавно стало известно о том, что Россия перебрасывает оккупантов из Якутии во временно оккупированный Джанкой. Город в последнее время превратился в масштабный хаб для живой силы и техники врага. Стоит отметить, что украинские партизаны обнаружили там места размещения техники и личного состава оккупантов.

На днях мы рассказывали о том, как во временно оккупированном Мариуполе зафиксировали перемещение колонн российской военной техники, в составе которых были грузовики с боекомплектами и танком.

Кроме того, на днях в области зафиксировали движение колонной техники. Они направлялись через Новоазовск в направлении Волновахи и Угледара.

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