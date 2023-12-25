Более десяти танков: оккупанты перемещают через Мариупольский район тяжелую технику
Российские оккупанты выходными перемещали тяжелую технику через временно оккупированный Мариуполь. Перемещение одиннадцати единиц тяжелой техники было зафиксировано в городе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.
По его словам, пять танков современных модификаций следовали на Бердянское направление.
Кроме того, зафиксирована перевозка шести танков на лафетах в сторону Бердянска. Они направлялись через поселок Урзуф Мариупольского района без предварительной фиксации движения через Мариуполь.
Перемещение техники и средств оккупантов
Оккупанты часто прибегают к перемещению боевой техники в связи с многочисленными потерями на фронте. Такие манипуляции захватчики обычно проводят через временно оккупированные территории для поддержки военной агрессии.
В частности, в конце ноября россияне перебросили военную технику на Мариупольское направление. Также РФ перебрасывает ближе к фронту фуры с топливом, усиленно готовит штурмовиков, а над портом города активно летает авиация.
Недавно стало известно о том, что Россия перебрасывает оккупантов из Якутии во временно оккупированный Джанкой. Город в последнее время превратился в масштабный хаб для живой силы и техники врага. Стоит отметить, что украинские партизаны обнаружили там места размещения техники и личного состава оккупантов.
На днях мы рассказывали о том, как во временно оккупированном Мариуполе зафиксировали перемещение колонн российской военной техники, в составе которых были грузовики с боекомплектами и танком.
Кроме того, на днях в области зафиксировали движение колонной техники. Они направлялись через Новоазовск в направлении Волновахи и Угледара.
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