Понад десять танків: окупанти переміщають через Маріупольський район важку техніку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка .

Крім того, зафіксовано перевезення шести танків на лафетах в бік Бердянська. Вони прямували через селище Урзуф Маріупольського району без попередньої фіксації руху через Маріуполь.

За його словами, п'ять танків сучасних модифікацій слідували на Бердянський напрямок.

Переміщення техніки та засобів окупантів

Окупанти часто вдаються до переміщення бойової техніки у зв'язку з чисельними втратами на фронті. Такі маніпуляції загарбники зазвичай проводять через тимчасово окуповані території для підтримки військової агресії.

Зокрема, наприкінці листопада росіяни перекинули військову техніку на Маріупольський напрямок.Також РФ перекидає ближче до фронту фури з паливом, посилено готує штурмовиків, а над портом міста активно літає авіація.

Нещодавно стало відомо про те, що Росія перекидає окупантів з Якутії в тимчасово окупований Джанкой. Місто останнім часом перетворилося на масштабний хаб для живої сили та техніки ворога. Варто зауважити, що українські партизани виявили там місця розміщення техніки та особового складу окупантів.

Також ми розповідали про те, як у тимчасово окупованому Маріуполі зафіксували переміщення колон російської військової техніки, в складі яких були вантажівки з боєкомплектами та танком.

Крім того, днями в області зафіксували рух колон техніки. Вони прямували через Новоазовськ в напрямку Волновахи та Вугледару.

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