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Ляшко высказался по поводу разбронирования медиков

12:56 12.06.2026 Пт
2 мин
Кого из медиков забирают в медицинские силы в первую очередь?
aimg Валерий Ульяненко
Ляшко высказался по поводу разбронирования медиков Фото: Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Несмотря на бронирование всех медицинских работников в Украине, некоторых из них могут разбронировать для службы в рядах ВСУ. Для этого существует отработанный алгоритм.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил на часе вопросов к правительству в Верховной Раде.

"по поводу разбронирования медицинских работников - это правда. Есть отработанный алгоритм, который принят после решения Совета национальной безопасности и обороны, который предусмотрел 100% бронирование медицинских работников, в частности врачей, работающих в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения", - сказал он.

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Ляшко пояснил, что в дальнейшем командующий медицинских сил через Минобороны обращается в МОЗ с конкретным запросом по врачебным специальностям, по профилям, которые необходимы для усиления медицинских сил ВСУ.

"Мы делаем квотный принцип, передаем это на областные администрации. Областные администрации работают с конкретным учреждением, происходит определенное определение людей, которые готовы, в первую очередь готовы добровольно пойти в ряды Вооруженных сил, в частности в медицинские силы ВСУ", - отметил министр.

После этого происходит разбронирование медицинского работника и подписывается контракт на один год. После того, как медик отслужил в ВСУ год, он может вернуться к своему основному месту работы.

Ляшко добавил, что у него есть цифры по разбронированию медиков, но пообещал показать их или при личном общении, или при дополнительном запросе.

Напомним, несмотря на наличие бронирования, у части работников критически важных предприятий могут возникать вопросы по поводу подтверждения своего статуса. Какие шаги должен выполнить сам работник, а за что ответственность несет работодатель.

Отметим, Кабмин меняет подход к бронированию работников и запускает проверку статуса предприятий, которые относятся к критически важным. Правительство поручило обновить перечень таких компаний и подтвердить их соответствие действующим критериям.

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