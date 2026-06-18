От зарплат и разовых 200 тысяч до жилья: что получают молодые медики и при каких условиях
Чтобы поддержать медиков на старте карьеры и усилить систему здравоохранения, государство предлагает молодым специалистам ряд важных "бонусов". От разовых выплат до бесплатного служебного жилья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства здравоохранения Украины.
Главное:
- Гарантии для интернов: бюджетники могут самостоятельно выбирать место интернатуры (из перечня вакансий), а период обучения засчитывается в общий трудовой стаж.
- Зарплаты начинающих: минимальная ставка интернов в государственных и коммунальных учреждениях составляет 15 тысяч гривен, хотя заведения имеют право устанавливать более высокую оплату (в зависимости от нагрузки и результатов).
- Выплата 200 тысяч: единовременную помощь получают выпускники, которые трудоустроились на три года в учреждения громад с критической потребностью в кадрах (например в селах или на прифронтовых территориях).
- Бесплатное жилье: право на служебное жилье получают медики, переезжающие на работу в сельские учреждения или больницы прифронтовых областей (при определенных условиях).
Что гарантирует интернам государство
Украинцам рассказали, что в этом году в распределении на интернатуру ожидается участие более 3100 выпускников медицинских учреждений высшего образования.
Из них более 2 900 - это:
- выпускники бюджетной формы обучения;
- студенты-контрактники, претендующие на места, обучение на которых осуществляется за счет государственного бюджета.
Сообщается, что интернатура на бюджетной основе предусматривает ряд государственных гарантий и поддержку для будущих врачей:
- они могут выбирать место прохождения интернатуры (среди подтвержденных вакансий);
- период интернатуры - засчитывается в общий трудовой стаж.
Сколько платят врачам-интернам
По данным Минздрава, государство установило, что минимальный уровень оплаты труда врачей-интернов составляет 15 000 гривен в месяц:
- в государственных медицинских учреждениях;
- в коммунальных медицинских учреждениях.
При этом "он не является ограничением". То есть заведения могут устанавливать более высокую оплату, в зависимости от:
- нагрузки;
- объема работы;
- результатов работы интерна.
Кому могут разово выплатить 200 тысяч
В Минздраве напомнили, что с 2025 года в Украине была отдельно введена программа единовременной выплаты в размере 200 тысяч гривен для выпускников медицинских специальностей, которые:
- окончили интернатуру в государственных учреждениях высшего образования сферы управления Минздрава или МОН (Министерства образования и науки);
- трудоустроились на три года в государственные или коммунальные медицинские учреждения громад с критической потребностью в медицинских кадрах.
Уточняется, что эта программа охватывает:
- сельские громады;
- территории активных боевых действий;
- с недавнего времени - территории возможных боевых действий (кроме Киевской области и городов областного значения - Запорожье, Николаев, Одесса, Харьков, Чернигов).
"В прошлом году такую выплату получили 83 врача, и программа продлена в 2026 году", - уточнили в Минздраве.
Кто имеет право на служебное жилье
Согласно информации министерства, получить служебное жилье на период работы имеют право врачи и другие медицинские работники, которые трудоустраиваются на приоритетные вакансии в коммунальные медицинские учреждения:
- сельских населенных пунктов;
- населенных пунктов прифронтовых областей (Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Херсонской).
В Минздраве объяснили, что приобретение такого жилья финансируется государством.
В целом принять участие в программе могут граждане Украины в возрасте до 50 лет, которые переезжают для работы в сельском коммунальном медицинском учреждении.
Среди других условий упоминаются следующие:
- должность должна быть размещена на Едином веб-портале вакансий в сфере здравоохранения более 90 дней;
- на момент подачи заявления человек должен проработать в учреждении не более 120 дней.
"Вместе с тем Минздрав работает над упрощением требований к претендентам на получение жилья по этой программе", - подытожили в ведомстве.
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