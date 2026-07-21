Более 9 тысяч вакансий: кого из медиков больше всего не хватает в 2026 году и в каких областях
Украинским медикам предлагают тысячи актуальных вакансий. Однако некоторых специалистов ищут чаще других.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства здравоохранения Украины.
Главное:
- Количество вариантов: на Едином портале вакансий в учреждениях здравоохранения для украинских медиков доступно более 9,4 тысячи предложений работы.
- Где предложений больше всего: лидерами по количеству вакансий в медицинских учреждениях являются Одесская, Львовская, Днепропетровская и Киевская области, а также город Киев.
- Кого ищут чаще всего: наибольший спрос сегодня - на медсестер, медицинских братьев, парамедиков и врачей первично звена (в частности терапевтов, анестезиологов и семейных врачей), хотя есть также предложения для редких или узкопрофильных специалистов.
- Преимущества портала: система гарантирует актуальность данных (учреждения обязаны обновлять информацию о вакансиях в течение 10 дней), прозрачность и равные возможности для всех специалистов - от интернов до опытных врачей.
Сколько вакансий сейчас есть и где их искать
Украинцам рассказали, что сейчас для медиков доступны более 9,4 тысяч различных вакансий.
Они собраны на Едином портале вакансий в учреждениях здравоохранения (созданном Минздравом в сотрудничестве с Минцифры).
Администратором портала является государственное предприятие "Электронное здоровье".
В министерстве напомнили, что портал вакансий обеспечивает прозрачный и удобный процесс трудоустройства в медицинской сфере.
"Информацию о вакансиях размещают сами учреждения здравоохранения, что гарантирует ее актуальность", - объяснили гражданам.
Уточняется, что поиск работы можно осуществлять:
- по специальности;
- по региону;
- по типу должности.
Чтобы подать заявку, необходимо зарегистрироваться и авторизироваться на портале с помощью электронной подписи.
В каких областях Украины вакансий больше всего
Согласно информации Минздрава, за последние полгода заведения здравоохранения опубликовали на портале вакансий 898 объявлений.
В целом же больше всего вакансий в медицинских учреждениях таких областей:
- Одесская - 628;
- Львовская - 543;
- Днепропетровская - 448;
- Киевская - 410.
Тем временем в городе Киеве - 417 открытых вакансий.
Каких специалистов ищут чаще всего
Сообщается, что сегодня наибольший спрос - на медсестер, медицинских братьев и работников экстренной помощи.
Если же говорить об общем рейтинге должностей с наибольшим количеством предложений (которые разместили за последнее полугодие), то он выглядит так:
- сестра медицинская / брат медицинский - 101;
- парамедик - 66;
- врач-терапевт - 48;
- врач-анестезиолог - 42;
- врач общей практики - семейный врач - 36;
- сестра медицинская / брат медицинский-анестезист - 30;
- сестра медицинская / брат медицинский стационара - 27;
- врач-хирург - 23;
- врач-психиатр - 23;
- врач по медицине неотложных состояний - 22.
Редкие и узкопрофильные специальности
В Минздраве констатировали, что сегодня ищут также редких и узкопрофильных врачей.
Так, например, по состоянию на 20 июля были открыты вакансии для:
- врачей-генетиков;
- врачей-сурдологов;
- врачей-бактериологов;
- биохимиков;
- эрготерапевтов;
- терапевтов языка и речи;
- врачей физической и реабилитационной медицины.
Основные преимущества Единого портала вакансий
Украинцам напомнили также о ключевых преимуществах Единого портала вакансий в учреждениях здравоохранения.
Прежде всего речь идет о прозрачности и актуальности данных.
"В соответствии с требованиями законодательства, учреждения здравоохранения обязаны обнародовать информацию о новой или освобожденной должности в течение 10 рабочих дней с момента ее возникновения", - рассказали в Минздраве.
Это гарантирует, что пользователи видят только свежие и реальные предложения работы.
Единый портал вакансий в учреждениях здравоохранения (скриншот: medvacancy.moz.gov.ua)
Кроме того, портал обеспечивает равные возможности для всех.
То есть электронная система обеспечивает открытый доступ к рабочим местам для всех категорий специалистов - от выпускников медицинских университетов (интернов) до опытных врачей.
В заключение портал предлагает удобный функционал.
Так, пользователи могут искать работу с помощью гибких фильтров - по региону, медицинской специальности, уровню заработной платы или наличию дополнительных опций (например, предоставлению жилья).
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