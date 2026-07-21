ua en ru
Вт, 21 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Более 9 тысяч вакансий: кого из медиков больше всего не хватает в 2026 году и в каких областях

07:36 21.07.2026 Вт
4 мин
Работа есть для большинства, но где именно искать актуальные предложения?
aimg Ирина Костенко
Более 9 тысяч вакансий: кого из медиков больше всего не хватает в 2026 году и в каких областях Некоторых медиков сегодня не хватает больше, чем других (фото иллюстративное: Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Украинским медикам предлагают тысячи актуальных вакансий. Однако некоторых специалистов ищут чаще других.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства здравоохранения Украины.

Главное:

  • Количество вариантов: на Едином портале вакансий в учреждениях здравоохранения для украинских медиков доступно более 9,4 тысячи предложений работы.
  • Где предложений больше всего: лидерами по количеству вакансий в медицинских учреждениях являются Одесская, Львовская, Днепропетровская и Киевская области, а также город Киев.
  • Кого ищут чаще всего: наибольший спрос сегодня - на медсестер, медицинских братьев, парамедиков и врачей первично звена (в частности терапевтов, анестезиологов и семейных врачей), хотя есть также предложения для редких или узкопрофильных специалистов.
  • Преимущества портала: система гарантирует актуальность данных (учреждения обязаны обновлять информацию о вакансиях в течение 10 дней), прозрачность и равные возможности для всех специалистов - от интернов до опытных врачей.

Сколько вакансий сейчас есть и где их искать

Украинцам рассказали, что сейчас для медиков доступны более 9,4 тысяч различных вакансий.

Они собраны на Едином портале вакансий в учреждениях здравоохранения (созданном Минздравом в сотрудничестве с Минцифры).

Администратором портала является государственное предприятие "Электронное здоровье".

В министерстве напомнили, что портал вакансий обеспечивает прозрачный и удобный процесс трудоустройства в медицинской сфере.

"Информацию о вакансиях размещают сами учреждения здравоохранения, что гарантирует ее актуальность", - объяснили гражданам.

Уточняется, что поиск работы можно осуществлять:

  • по специальности;
  • по региону;
  • по типу должности.

Чтобы подать заявку, необходимо зарегистрироваться и авторизироваться на портале с помощью электронной подписи.

Читайте также: От зарплат и разовых 200 тысяч до жилья: что получают молодые медики и при каких условиях

В каких областях Украины вакансий больше всего

Согласно информации Минздрава, за последние полгода заведения здравоохранения опубликовали на портале вакансий 898 объявлений.

В целом же больше всего вакансий в медицинских учреждениях таких областей:

  • Одесская - 628;
  • Львовская - 543;
  • Днепропетровская - 448;
  • Киевская - 410.

Тем временем в городе Киеве - 417 открытых вакансий.

Каких специалистов ищут чаще всего

Сообщается, что сегодня наибольший спрос - на медсестер, медицинских братьев и работников экстренной помощи.

Если же говорить об общем рейтинге должностей с наибольшим количеством предложений (которые разместили за последнее полугодие), то он выглядит так:

  • сестра медицинская / брат медицинский - 101;
  • парамедик - 66;
  • врач-терапевт - 48;
  • врач-анестезиолог - 42;
  • врач общей практики - семейный врач - 36;
  • сестра медицинская / брат медицинский-анестезист - 30;
  • сестра медицинская / брат медицинский стационара - 27;
  • врач-хирург - 23;
  • врач-психиатр - 23;
  • врач по медицине неотложных состояний - 22.
Читайте также: Мест хватит. Сколько вакансий открыто для врачей-интернов и какие специальности в топе

Редкие и узкопрофильные специальности

В Минздраве констатировали, что сегодня ищут также редких и узкопрофильных врачей.

Так, например, по состоянию на 20 июля были открыты вакансии для:

  • врачей-генетиков;
  • врачей-сурдологов;
  • врачей-бактериологов;
  • биохимиков;
  • эрготерапевтов;
  • терапевтов языка и речи;
  • врачей физической и реабилитационной медицины.

Основные преимущества Единого портала вакансий

Украинцам напомнили также о ключевых преимуществах Единого портала вакансий в учреждениях здравоохранения.

Прежде всего речь идет о прозрачности и актуальности данных.

"В соответствии с требованиями законодательства, учреждения здравоохранения обязаны обнародовать информацию о новой или освобожденной должности в течение 10 рабочих дней с момента ее возникновения", - рассказали в Минздраве.

Это гарантирует, что пользователи видят только свежие и реальные предложения работы.

Более 9 тысяч вакансий: кого из медиков больше всего не хватает в 2026 году и в каких областяхЕдиный портал вакансий в учреждениях здравоохранения (скриншот: medvacancy.moz.gov.ua)

Кроме того, портал обеспечивает равные возможности для всех.

То есть электронная система обеспечивает открытый доступ к рабочим местам для всех категорий специалистов - от выпускников медицинских университетов (интернов) до опытных врачей.

В заключение портал предлагает удобный функционал.

Так, пользователи могут искать работу с помощью гибких фильтров - по региону, медицинской специальности, уровню заработной платы или наличию дополнительных опций (например, предоставлению жилья).

Напомним, ранее мы рассказывали, что медики обязаны говорить по-украински, но есть нюанс (когда штраф могут не выписать).

Кроме того, мы объясняли, кто из медиков может получить бесплатное жилье в Украине и при каком условии.

Читайте также, кого из медиков, несмотря на бронирование, забирают в медицинские силы в первую очередь.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
спеціальність Министерство здравоохранения Украины Интернатура Медицинская помощь Работа в Украине Профессия Врачи Больницы Скорая
Новости
Под Петербургом горит индустриальный парк, где расположен ряд предприятий
Под Петербургом горит индустриальный парк, где расположен ряд предприятий
Аналитика
Без "єОселі" некоторые девелоперы обанкротились бы: интервью главы "Укрфинжилье"
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Без "єОселі" некоторые девелоперы обанкротились бы: интервью главы "Укрфинжилье"