Более 1100 оккупантов, много дронов и техника: Генштаб обновил потери врага за сутки

Враг за сутки, по состоянию на 21 декабря, потерял на фронте 1130 единиц живой силы. Также наши защитники уничтожили более 100 дронов и много техники россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Ситуация на фронте

Отметим, что Купянск и Покровск остаются до сих пор под контролем Сил обороны несмотря на фейковые заявления пропаганды РФ, что якобы эти города уже оккупировали ВС России.

Как известно, стратегические цели РФ - именно Купянск и Покровск. Об их "взятии" заявлял также сам глава Кремля Владимир Путин.

Генштаб Украины опровергал эту информацию - недавно сам президент Владимир Зеленский посетил Купянск после успешной операции в городе наших защитников.

Впрочем, в СНБО Украины предположили, почему россияне говорят об оккупации Купянска и Покровска. Дело в том, что армейское руководство РФ боится поплатиться за поражения своими должностями, поэтому уже в который раз заявляет эту ложь.

Однако, несмотря на удержание Силами обороны этих городов, Зеленский признал: ситуация на фронте сложная, а россиян становится все больше. При этом Офис генпрокурора в Украине засекретил статистику о СЗЧ.