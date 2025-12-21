Более 1100 оккупантов, много дронов и техника: Генштаб обновил потери врага за сутки
Враг за сутки, по состоянию на 21 декабря, потерял на фронте 1130 единиц живой силы. Также наши защитники уничтожили более 100 дронов и много техники россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Таким образом, с 24 февраля 2022 года до 21 декабря 2025 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:
- личного состава - около 11 196 740 (+1 130) чел.
- танков - 11 435 (+2)
- боевых бронированных машин - 23 770 (+1) ед.
- артиллерийских систем - 35 298 (+11) ед.
- РСЗО - 1 575 ед.
- средства ПВО - 1 263 ед.
- самолетов - 432 ед.
- вертолетов - 347 ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 92 604 (+116) ед.
- крылатые ракеты - 4 073 ед.
- корабли/катера - 28 ед.
- подводные лодки - 2 ед.
- автомобильная техника и автоцистерны - 70 789 (+68) ед.
- специальная техника - 4 029 (+1) ед.
Фото: оккупанты почти ежедневно теряют более 1000 солдат (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Ситуация на фронте
Отметим, что Купянск и Покровск остаются до сих пор под контролем Сил обороны несмотря на фейковые заявления пропаганды РФ, что якобы эти города уже оккупировали ВС России.
Как известно, стратегические цели РФ - именно Купянск и Покровск. Об их "взятии" заявлял также сам глава Кремля Владимир Путин.
Генштаб Украины опровергал эту информацию - недавно сам президент Владимир Зеленский посетил Купянск после успешной операции в городе наших защитников.
Впрочем, в СНБО Украины предположили, почему россияне говорят об оккупации Купянска и Покровска. Дело в том, что армейское руководство РФ боится поплатиться за поражения своими должностями, поэтому уже в который раз заявляет эту ложь.
Однако, несмотря на удержание Силами обороны этих городов, Зеленский признал: ситуация на фронте сложная, а россиян становится все больше. При этом Офис генпрокурора в Украине засекретил статистику о СЗЧ.