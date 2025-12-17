ua en ru
В СНБО объяснили, почему у Путина в очередной раз заявили о якобы "взятии" Купянска

Среда 17 декабря 2025 15:15
в СНБО объяснили, почему окружение Путина в очередной раз заявляет о якобы "взятии" Купянска
Автор: Константин Широкун

Армейское руководство РФ боится поплатиться за поражения своими должностями, именно поэтому уже в который раз заявляет о якобы "взятии" Купянска Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко.

"Министр обороны РФ (Андрей - ред.) Белоусов продолжает врать, что Россия контролирует Купянск. На самом деле, большую часть города контролируют Силы обороны Украины, и продолжают зачистку от россиян", - заявил Коваленко.

По словам руководителя ЦПД СНБО, все чиновники российского диктатора Владимира Путина, от Валерия Герасимова, который первым заявил о якобы контроле города, до Белоусова продолжают ложь при самом же Путине.

"Связывать такие действия можно не только со страхом поплатиться за поражения должностями, а скорее с желанием элит и окружения Путина продолжить войну любой ценой, поэтому они и рассказывают ему о победах. Правда, и сам Путин хочет воевать дальше", - добавил он.

Операция ВСУ в Купянске

Напомним, 12 декабря российские оккупанты оказались в окружении в Купянске, который по заявлениям Путина якобы уже дважды был "освобожден". Командование 2-го корпуса Нацгвардии Украины "Хартия" заявило об успешной контратаке Сил обороны Украины под Купянском.

По меньшей мере 200 россиян оказались заблокированными в Купянске, украинским защитникам удалось зачистить от российских солдат жилой массив Юбилейный. В процессе контрнаступательных действий только убитыми россияне потеряли более 1000 солдат.

Как известно, операция планировалась и продолжалась с осени. Как рассказали военные, в Купянске продолжается активная фаза боевых действий - окруженные российские подразделения оказывают "очень суровое" сопротивление. Однако Силы обороны Украины продолжают операцию по их уничтожению.

