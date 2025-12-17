В СНБО объяснили, почему у Путина в очередной раз заявили о якобы "взятии" Купянска

Армейское руководство РФ боится поплатиться за поражения своими должностями, именно поэтому уже в который раз заявляет о якобы "взятии" Купянска Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко.

"Министр обороны РФ (Андрей - ред.) Белоусов продолжает врать, что Россия контролирует Купянск. На самом деле, большую часть города контролируют Силы обороны Украины, и продолжают зачистку от россиян", - заявил Коваленко.

По словам руководителя ЦПД СНБО, все чиновники российского диктатора Владимира Путина, от Валерия Герасимова, который первым заявил о якобы контроле города, до Белоусова продолжают ложь при самом же Путине.

"Связывать такие действия можно не только со страхом поплатиться за поражения должностями, а скорее с желанием элит и окружения Путина продолжить войну любой ценой, поэтому они и рассказывают ему о победах. Правда, и сам Путин хочет воевать дальше", - добавил он.