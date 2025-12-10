Офис генпрокурора засекретил статистику по СЗЧ: названа причина

Офис генерального прокурора ограничил доступ к информации о военных уголовных правонарушениях в условиях военного положения. Причина заключается в том, что она относится к категории сведений с ограниченным доступом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Офиса генпрокурора в Telegram .

Отмечается, что засекречивание статистики по правонарушениям, в том числе самовольному оставлению части является "вынужденным и законным" шагом, который направлен на:

защиту нацбезопасности;

недопущение использования этих данных против Украины;

сохранение стабильности и доверия к силам обороны во время военного положения;

противодействие информационно-психологическим операциям РФ.

"Распространение даже обобщенных статистических данных о количестве таких правонарушений может нанести существенный вред оборонной деятельности и информационной безопасности, в частности путем создания благоприятной среды для манипуляций и враждебной пропаганды", - говорится в заявлении.

Какие сведения ограничиваются

Офис генпрокурора пояснил, что ограничению подлежат статистика по уголовным правонарушениям, предусмотренным разделом XIX УК Украины (военные преступления или уголовные правонарушения против установленного порядка несения военной службы (статьи 401-435-1)) и информация о лицах, которые их совершили.

Кроме того, засекречена и информация, связанная с этими уголовными правонарушениями, которая содержится в документах органов прокуратуры.

Отмечается также, что эти ограничения будут применяться только в период действия военного положения в Украине.