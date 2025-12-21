Понад 1100 окупантів, багато дронів та техніка: Генштаб оновив втрати ворога за добу

Ворог за добу, станом на 21 грудня, втратив на фронті 1130 одиниць живої сили. Також наші захисники знищили понад 100 дронів та багато техніки росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Таким чином, з 24 лютого 2022 року до 21 грудня 2025 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:

Ситуація на фронті

Зазначимо, що Куп'янськ та Покровськ лишаються досі під контролем Сил оборони попри фейкові заяви пропаганди РФ, що нібито ці міста вже окупували ВС Росії.

Як відомо, стратегічні цілі РФ - саме Куп'янськ та Покровськ. Про їх "взяття" заявляв також сам глава Кремля Володимир Путін.

Генштаб України спростовував цю інформацію - нещодавно сам президент Володимир Зеленський відвідав Куп'янськ після успішної операції в місті наших захисників.

Втім в РНБО України припустили, чому росіяни говорять про окупацію Куп'янська та Покровська. Річ у тім, що армійське керівництво РФ боїться поплатитися за поразки своїми посадами, саме тому вже вкотре заявляє цю брехню.

Однак попри утримання Силами оборони цих міст, Зеленський визнав: ситуація на фронті складна, а росіян стає все більше. При цьому Офіс генпрокурора в Україні засекретив статистику про СЗЧ.