Помпео задоволений роботою Держдепу щодо України

Фото: Держсекретар США Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Помпео висловив задоволення тим, чого намагається досягти нова влада в Україні

Держсекретар США Майк Помпео задоволений роботою Держдепу США в питанні України. Про це він сказав інтерв'ю телеканалу CNBC, повідомляє РБК-Україна.

Помпео, закрема, відкинув будь-які звинувачення на адресу Дональда Трампа щодо спроб тиску на Україну.

"Я був присутній під час дзвінка. Я присутній під час багатьох телефонних розмов президента США. Я точно знаю, над чим ми працювали в Україні - ми намагалися зменшити рівень корупції", - сказав він.

За словами Помпео, США були сфокусовані на тому, аби забезпечити постачання систем озброєнь, "необхідних українському народові для захисту від вторгнення Володимира Путіна на Донбас, на південний схід України".

"Саме на цьому ми й надалі будемо зосереджуватися, і я дуже задоволений роботою, яку ми зробили", - зазначив держсекретар.

Помпео висловив задоволення тим, чого намагається досягти нова влада в Україні.

"І ми сподіваємося, що разом ми зможемо досягти успіху", - зазначив він.

Нагадаємо, Трамп заявив, що не хотів би давати гроші корумпованій країні, маючи на увазі Україну. Крім того, американський президент заблокував виділення військової допомоги Україні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Володимира Зеленського та Дональда Трампа, яка відбулася 25 липня після виборів у Верховну раду. Рішення про публікацію стенограми було ухвалене через скандал, який розгорівся після заяви співробітника розвідки про те, що Трамп нібито намагався тиснути на Зеленського.

Під час розмови Трамп попросив Зеленського про послугу. Також Трамп у розмові з Зеленським згадував розслідування справи щодо сина колишнього віце-президента США Джо Байдена.

За даними ЗМІ, держсекретар США Майк Помпео був присутній при телефонній розмові Дональда Трампа і Володимира Зеленського.

У Конгресі США ще до публікації стенограми, спираючись на скаргу працівника американської розвідки, оголосили про початок процедури імпічменту президента Дональда Трампа.

Американський лідер у відповідь звинуватив главу комітету палати представників з розвідки Адама Шиффа в перекручуванні змісту своєї бесіди з українським колегою Володимиром Зеленським.

2 жовтня Демократи в Палаті представників пригрозили Білому дому примусовим отриманням записів, пов'язаних з можливим тиском президента Трампа на Зеленського.