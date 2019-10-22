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Трамп готовий до застосування військової сили проти Туреччини, - Держдепартамент

Новини » Політика    22.10.2019 - 02:30
Трамп готовий до застосування військової сили проти Туреччини, - Держдепартамент
Фото: Дональд Трамп і Реджеп Тайіп Ердоган (GettyImages)

Помпео не назвав конкретні дії Туреччин, які викличуть таку реакцію США

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп готовий до застосування військової сили проти Туреччини "у разі необхідності". Про це заявив держсекретар Майк Помпео в інтерв'ю американським ЗМІ, передає РБК-Україна з посиланням на CNBC.

При цьому Помпео відмовився конкретно вказати, які саме дії Туреччини викличуть військову відповідь з боку США. Він сказав, що не хоче заважати "президентського рішення про те, взяти на себе грандіозне зобов'язання використовувати американську військову міць".

"У війні ми надаємо перевагу миру. Але у випадку події, при якій знадобляться військові дії, президент Трамп повністю готовий їх робити", - сказав Помпео.

Нагадаємо, 21 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що американські війська залишають зону бойових дій на північному сході Сирії. За його словами, в даний момент в зоні проведення турецької військової операції в Сирії немає жодного американського військового.

Військова операція Туреччини на північному сході Сирії проти курдів під назвою
"Джерело свободи" почалася 9 жовтня. США, котрі є союзниками курдів, почали виведення своїх військ з регіону, при цьому засудили дії Туреччини і ввели проти неї економічні санкції.

Перемир'я в Сирії дотримується, - Трамп У Туреччині назвали введені США санкції шантажем
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