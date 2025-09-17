"Шахеды" массированно атаковали Черкасскую область: есть последствия для критической инфраструктуры

В ночь на 17 сентября Украина находится под массированной атакой российских беспилотников. Есть информация о первых попаданиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Телеграмм-канал главы Черкасской ОГА Игоря Табурца.

В ночь на 17 сентября в Черкасской области прогремели взрывы.

Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских БПЛА, местные власти сообщили о последствиях для критической инфраструктуры.

"Этой ночью враг направил в Черкасскую область ударные БпЛА. Есть последствия для критической инфраструктуры", - написал глава Черкасской ОГА Игорь Табурец.

По предварительной информации, под основным ударом находится город Смела, что в Черкасской области. Там, по данным мониторов, взрывы начали раздаваться около часа ночи. По данным местных жителей, прозвучало не менее шести громких взрывов.

Воздушные силы ВСУ предупреждали, что вражеские беспилотники сначала держали курс на Чигирин и Каменку, однако затем мониторинговые сообщества начали сообщать о приближении дронов к Смеле.