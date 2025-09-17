РФ била дронами по Кировоградщине: областной центр частично без света, есть разрушения

В результате атаки российской армии по объектам инфраструктуры от электроснабжения частично отключен областной центр и 44 населенных пункта области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Кировоградской ОГА Андрея Райковича в Telegram и ГСЧС Украины .

По данным местных властей, от электроснабжения частично отключены областной центр и 44 населенных пункта на территории Александровской СТГ. Зафиксировано также повреждение нескольких частных домовладений в Александровке.

"Чрезвычайники всю ночь тушили очаги пожаров. Главное - люди живы. Сейчас продолжается ликвидация последствий вражеской атаки", - сообщил он.

В ГСЧС Украины добавили, что в ночь на 17 сентября россияне нанесли удар по объектам инфраструктуры Кропивницкого района. В результате попадания БпЛА возникли пожары на трех локациях.

"Информация о травмированных и погибших не поступала. На месте происшествия работают все экстренные службы. К ликвидации последствий вражеской атаки привлечены 61 спасатель и 14 единиц техники ГСЧС", - говорится в сообщении.