РФ била дронами по Кировоградщине: областной центр частично без света, есть разрушения

Кировоградская область, Украина, Среда 17 сентября 2025 07:59
UA EN RU
РФ била дронами по Кировоградщине: областной центр частично без света, есть разрушения Иллюстративное фото: РФ массированно наносила удары дронами по Кировоградской области 17 сентября (facebook.com_DSNSKHARKIV)
Автор: Марина Балабан

В результате атаки российской армии по объектам инфраструктуры от электроснабжения частично отключен областной центр и 44 населенных пункта области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Кировоградской ОГА Андрея Райковича в Telegram и ГСЧС Украины.

По данным местных властей, от электроснабжения частично отключены областной центр и 44 населенных пункта на территории Александровской СТГ. Зафиксировано также повреждение нескольких частных домовладений в Александровке.

"Чрезвычайники всю ночь тушили очаги пожаров. Главное - люди живы. Сейчас продолжается ликвидация последствий вражеской атаки", - сообщил он.

В ГСЧС Украины добавили, что в ночь на 17 сентября россияне нанесли удар по объектам инфраструктуры Кропивницкого района. В результате попадания БпЛА возникли пожары на трех локациях.

"Информация о травмированных и погибших не поступала. На месте происшествия работают все экстренные службы. К ликвидации последствий вражеской атаки привлечены 61 спасатель и 14 единиц техники ГСЧС", - говорится в сообщении.

В ночь на 17 версеня и утром оккупанты нанесли удары по городам Украины.

В селе Приморском Васильевского района Запорожской области в результате удара противника с помощью FPV-дрона по маршрутному автобусу пострадал один человек.

Кроме того, "Шахеды" массированно атаковали Черкасскую область, есть последствия для критической инфраструктуры.

Также была повреждена инфрастрктура "Укрзализныци", из-за чего поезда задерживаются и отменяются.

