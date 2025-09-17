В Запорожской области российский FPV-дрон попал в маршрутку: один человек пострадал

В Запорожской области продолжаются обстрелы, в результате которых страдают гражданские объекты и люди. Утром 17 сентября произошел новый инцидент, в результате которого человек получит ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова в сети Telegram.

В селе Приморском Васильевского района Запорожской области в результате удара противника при помощи FPV-дрона по маршрутному автобусу пострадал один человек. По словам Федорова, пострадавшему немедленно оказывается вся необходимая медицинская помощь. Сообщается, что транспортное средство было припаркованным, и в результате удара автобус был поврежден.