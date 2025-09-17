Полтавщину вночі атакували дрони РФ, на підприємстві спалахнула пожежа
Полтавську область в ніч на 17 вересня атакували ворожі дрони, внаслідок чого спалахнула пожежа на відкритій території підприємства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Володимира Когута в Telegram.
"Сьогодні вночі на Полтавщині працювала ППО. Унаслідок падіння уламків ворожого БпЛА виникла пожежа на відкритій території одного з підприємств у Полтавському районі", - написав голова ОВА.
За його словами, пожежу оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. Обійшлося без постраждалих.
Атаки РФ в ніч на 17 вересня
Росіяни знову обстріляли дронами "Укрзалізницю", це сталося в ніч на 17 вересня. Через що попереджали про затримку потягів на Дніпровському напрямку.
Цієї ночі ворог також накрив дронами Кіровоградщину - постраждала інфраструктура, з-за чого в регіоні та обласному центрі масові відключення світла.
Ще в ніч на 17 вересня в Черкаській області пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги - об'єкти інфраструктури зазнали руйнувань.
Також відомо, що в Запорізькій області російський FPV-дрон потрапив у маршрутку, в результаті одна людина постраждала.
Як повідомлялось, напередодні внаслідок атаки дронів в Київській області спалахнув "Епіцентр" - під удар ворога потрапив логістичний центр компанії.