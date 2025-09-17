ua en ru
Полтавщину вночі атакували дрони РФ, на підприємстві спалахнула пожежа

Україна, Середа 17 вересня 2025 08:49
Полтавщину вночі атакували дрони РФ, на підприємстві спалахнула пожежа Фото: пожежникам вдалось ліквідувати вогонь (DSN.GOV.UA)
Автор: Маловічко Юлія

Полтавську область в ніч на 17 вересня атакували ворожі дрони, внаслідок чого спалахнула пожежа на відкритій території підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Володимира Когута в Telegram.

"Сьогодні вночі на Полтавщині працювала ППО. Унаслідок падіння уламків ворожого БпЛА виникла пожежа на відкритій території одного з підприємств у Полтавському районі", - написав голова ОВА.

За його словами, пожежу оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. Обійшлося без постраждалих.

Атаки РФ в ніч на 17 вересня

Росіяни знову обстріляли дронами "Укрзалізницю", це сталося в ніч на 17 вересня. Через що попереджали про затримку потягів на Дніпровському напрямку.

Цієї ночі ворог також накрив дронами Кіровоградщину - постраждала інфраструктура, з-за чого в регіоні та обласному центрі масові відключення світла.

Ще в ніч на 17 вересня в Черкаській області пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги - об'єкти інфраструктури зазнали руйнувань.

Також відомо, що в Запорізькій області російський FPV-дрон потрапив у маршрутку, в результаті одна людина постраждала.

Як повідомлялось, напередодні внаслідок атаки дронів в Київській області спалахнув "Епіцентр" - під удар ворога потрапив логістичний центр компанії.

