Под удар в Киевской области попал "Эпицентр", вспыхнул масштабный пожар

В Киевской области в результате утренней дроновой атаки вспыхнул "Эпицентр". Под удар врага попал логистический центр компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Эпицентра" в Facebook .

"Сегодня враг нанес очередной жестокий удар по гражданской инфраструктуре Украины. Под прицел попал логистический центр компании "Эпицентр" в Киевской области. В результате атаки произошел масштабный пожар, который сейчас пытаются локализовать спасатели", - говорится в заявлении.

В компании отмечают, что среди людей нет погибших или пострадавших. Но "Эпицентр" в очередной раз понес значительные потери.

"За время полномасштабной войны были уничтожены десятки объектов сети в разных регионах Украины. Согласно оценкам независимых экспертов, общая сумма убытков группы компаний "Эпицентр", вызванных военной агрессией, уже превысила 1 млрд долларов", - добавляют в заявлении.

Обновлено 12:35. В ГСЧС также показали фото пожара

Сейчас идет ликвидация огня в складском здании компании. Пожар вспыхнул в результате российского удара БПЛА. К работам привлечены значительные силы и техника ГСЧС. Работает авиация и специализированная робототехника.

Тушение пожара усложняется плотной загрузкой складов, поэтому дополнительно помогают добровольческие пожарные формирования, представители Украинского Красного Креста и вспомогательная техника.

Атака на Киевскую область

Напомним, что сегодня ночью враг в очередной раз атаковал мирные населенные пункты области дронами. В частности под ударом оказалась Киевщина, в регионе работали силы ПВО.

Впрочем, есть в Фастовском районе. Там ночью спасатели ликвидировали пожар автомобилей на территории ТЦ "Эпицентр". Однако во время тушения возгорания враг атаковал повторно. Повреждения получили два автомобиля ГСЧС. Личный состав не пострадал.

Утром, во время новой атаки, произошло возгорание складских помещений на территории логистического центра "Эпицентра". Спасатели работают на месте.

Всего в Фастовском районе повреждены 4 частных дома, складское помещение, 14 грузовых и 9 легковых автомобилей.