Польский Сейм не дал вотум доверия правительству Моравецкого: что это значит

Перед голосованием о вотуме доверия Моравецкий выступил с докладом в Сейме.

В голосовании в польском парламенте приняли участие 456 депутатов. В итоге 266 парламентарием выступили "против" предоставления вотума доверия Кабмину Моравецкого, 190 были "за", и никто не воздержался.

Таким образом начинается реализация второго шага, согласно которому нижняя палата будет выдвигать кандидата на должность премьер-министра.

После объявления результатов собравшиеся в зале оппозиционные депутаты начали аплодировать и кричать "Дональд Туск". В свою очередь Моравецкий встал, поклонился и показал двумя пальцами знак победы (victory).

В связи с "провалом" Моравецкого сформировать правительство инициатива назначения премьер-министра перешла в компетенцию Сейма. Сейчас парламентарии приступают к избранию чиновника на эту должность.

Отметим, что ранее данный сценарий, по которому правительство Моравецкого не получит вотум доверия и отправится в отставку, называли наиболее вероятным. Так, Сейм Польши даст поручение сформировать новое правительство лидеру парламентского большинства Дональду Туску.

Выборы в Польше

Напомним, парламентские выборы в Польше прошли 15 октября, и по их результатам определились 460 членов Сейма. По итогам выборов оппозиция получила большинство: "Гражданская платформа" под руководством бывшего президента Европейского совета Дональда Туска, альянс "Третий путь" и Левая партия. В ноябре проевропейские партии Польши достигли соглашения о коалиции.

Ранее сообщалось, что 1 декабря президент Польши Анджей Дуда пообещал не затягивать процесс назначения правительства от оппозиции, в случае если Кабмину Моравецкого не удастся получить вотум доверия.

Главный кандидат в премьеры Дональд Туск 8 декабря представил состав своего правительства. Также сообщалось, что он ожидает, что голосование за правительство от оппозиции также состоится 11 декабря, а 13 декабря оно будет приведено к присяге.