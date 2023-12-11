RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Польский Сейм не дал вотум доверия правительству Моравецкого: что это значит

Фото: правительство Матеуша Моравецкого не получило вотум доверия от Сейма Польши (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Польский Сейм на сегодняшнем голосовании 11 декабря принял решение, что сформированное Матеушем Моравецким правительство не получит вотум доверия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsatnews.pl.

Перед голосованием о вотуме доверия Моравецкий выступил с докладом в Сейме.

В голосовании в польском парламенте приняли участие 456 депутатов. В итоге 266 парламентарием выступили "против" предоставления вотума доверия Кабмину Моравецкого, 190 были "за", и никто не воздержался.

Таким образом начинается реализация второго шага, согласно которому нижняя палата будет выдвигать кандидата на должность премьер-министра.

После объявления результатов собравшиеся в зале оппозиционные депутаты начали аплодировать и кричать "Дональд Туск". В свою очередь Моравецкий встал, поклонился и показал двумя пальцами знак победы (victory).

В связи с "провалом" Моравецкого сформировать правительство инициатива назначения премьер-министра перешла в компетенцию Сейма. Сейчас парламентарии приступают к избранию чиновника на эту должность.

Отметим, что ранее данный сценарий, по которому правительство Моравецкого не получит вотум доверия и отправится в отставку, называли наиболее вероятным. Так, Сейм Польши даст поручение сформировать новое правительство лидеру парламентского большинства Дональду Туску.

Выборы в Польше

Напомним, парламентские выборы в Польше прошли 15 октября, и по их результатам определились 460 членов Сейма. По итогам выборов оппозиция получила большинство: "Гражданская платформа" под руководством бывшего президента Европейского совета Дональда Туска, альянс "Третий путь" и Левая партия. В ноябре проевропейские партии Польши достигли соглашения о коалиции.

Ранее сообщалось, что 1 декабря президент Польши Анджей Дуда пообещал не затягивать процесс назначения правительства от оппозиции, в случае если Кабмину Моравецкого не удастся получить вотум доверия.

Главный кандидат в премьеры Дональд Туск 8 декабря представил состав своего правительства. Также сообщалось, что он ожидает, что голосование за правительство от оппозиции также состоится 11 декабря, а 13 декабря оно будет приведено к присяге.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаСейм Польши