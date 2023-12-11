Польський Сейм не дав вотум довіри уряду Моравецького: що це означає

Перед голосуванням про вотум довіри Моравецький виступив із доповіддю у Сеймі.

У голосуванні у польському парламенті взяли участь 456 депутатів. У результаті 266 парламентаріїв виступили проти надання вотуму довіри Кабміну Моравецького, 190 були за, і ніхто не утримався.

Таким чином, починається реалізація другого кроку, згідно з яким нижня палата висуватиме кандидата на посаду прем'єр-міністра.

Зазначимо, що раніше такий сценарій, за яким уряд Моравецького не отримає вотум довіри та вирушить у відставку, називали найвірогіднішим. Так, Сейм Польщі дасть доручення сформувати новий уряд лідеру парламентської більшості Дональду Туску.

Вибори у Польщі

Нагадаємо, парламентські вибори в Польщі відбулися 15 жовтня і за їх результатами визначилися 460 членів Сейму. За підсумками виборів опозиція отримала більшість: "Громадянська платформа" під керівництвом колишнього президента Європейської ради Дональда Туска, альянс "Третій шлях" та Ліва партія. У листопаді проєвропейські партії Польщі досягли угоди про коаліцію.

Раніше повідомлялося, що 1 грудня президент Польщі Анджей Дуда пообіцяв не затягувати процес призначення уряду від опозиції, якщо кабміну Моравецького не вдасться отримати вотум довіри.

Головний кандидат у прем'єри Дональд Туск 8 грудня представив склад свого уряду. Також повідомлялося, що він очікує, що голосування за уряд від опозиції також відбудеться 11 грудня, а 13 грудня його приведуть до присяги.