Дуда заверил, что не будет затягивать назначение оппозиционного правительства
Президент Польши Анджей Дуда пообещал не затягивать процесс назначения правительства от оппозиции, в случае если правительству Матеуша Моравецкого не удастся получить вотум доверия.
Как сообщает РБК-Украина, заявление Дуды приводит RMF24.
Журналисты спросили главу польского государства на полях климатического саммита о том, что он будет делать, если правительство Моравецкого не получит вотум доверия в парламенте. На это у чиновника есть две недели, но уже известно, в Национальном собрании нет такого большинства.
"Я не буду затягивать процедуру и не буду что-то откладывать", - подчеркнул Дуда.
Он напомнил, что поручил Моравецкому формировать правительство сразу после его отставки, хотя теоретически мог бы сделать это позже.
"Как я и пообещал, я сделаю все спокойно, в соответствии с нашими парламентскими, избирательными и политическими обычаями, согласно положениям конституции... Все будет согласно конституционным нормам и срокам", - уточнил президент.
Что предшествовало
Стоит заметить, что голосование за правительство Моравецкого в парламенте должно состояться уже в понедельник, 11 декабря, около 15:00.
Если правительство не получит вотум доверия, то спикеру предоставят новых кандидатов на должность премьера.
Главный кандидат в премьеры Дональд Туск ожидает, что голосование за правительство от оппозиции также состоится 11 декабря, а 13 декабря оно будет приведено к присяге.
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