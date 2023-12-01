Стало известно, когда Польша может получить новое правительство

Голосование за новый состав правительства Польши во главе с лидером "Гражданской платформы" Дональдом Туском может состояться 11 декабря. Это произойдет, если, как ожидается, премьер-министр Матеуш Моравецкий не получит вотума доверия Сейма.

Об этом заявил Дональд Туск после встречи со спикером Сейма Шимоном Главней, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet.

"Если обсуждение затянется, что ж, мы завершим процесс 12 декабря. Господин президент будет иметь возможность принять присягу правительству по возвращении из Швейцарии, и мы, безусловно, успеем сделать эту процедуру. У нас есть план", - сказал Туск.

Его слова также подтвердил спикер Сейма.

"Мы хотели бы покинуть этот зал вечером 11 декабря, зная, что в Польше есть премьер-министр, которому избиратели предоставили легитимность 15 октября. На следующий день можно будет проголосовать за отставку и состав Совета министров", - отметил Главня.

Он верит, что новое правительство будет приведено к присяге президентом Анджеем Дудой 13 декабря.

Выборы в Польше

Парламентские выборы в Польше прошли 15 октября. По их результатам определятся 460 членов Сейма (нижняя палата) и 100 сенаторов (верхняя палата).

По итогам выборов оппозиция получает большинство "Гражданская платформа" под руководством бывшего президента Европейского совета Дональда Туска набрала 30,70% голосов при рекордной явке. Альянс "Третий путь" получил 14,40%, а Левая партия - 8,6%.

Лидер польской оппозиции и глава блока "Гражданская коалиция" Дональд Туск заявил о победе на выборах и готовности сформировать новое правительство. При этом союзники Туска подписали коалиционный пакт, но новая коалиция сформируется в декабре.

На данный момент президент Анджей Дуда назначил действующего премьер-министра Матеуша Моравецкого, чтобы тот сделал первую попытку сформировать правительство.

У Моравецкого теперь есть 2 недели, чтобы получить в Сейме вотум доверия для нового правительства.

Если он потерпит неудачу, решение будет передано в парламент, который должен назначить Туска. Согласно парламентской процедуре, победитель выборов может вступить в должность уже 11 декабря.

Почему Украина ждет новое правительство Польши

В Мининфраструктуры Украины заявили, что будут обсуждать разблокировку границы, которую с начала ноября перекрыли польские перевозчики, уже с новым правительством Польши.

В свою очередь Дональд Туск заявил, что правительство Польши не действует в ситуации с блокадой пунктов пропуска на границе с Украиной. Таким образом, он во главе с премьером Матеушем Моравецким "цинично разыграли украинскую карту".

"Я, например, сегодня встречаюсь с экспертами и теми политиками, которые будут заниматься этими вопросами. Также сегодня после обеда у нас все равно будет брифинг по перевозчикам и протесту на украинской границе", - рассказал он о своих шагах в решении этой проблемы.

По мнению Туска, такое бездействие нельзя простить, потому что таким образом под угрозой польско-украинские отношения и отсутствует элементарная забота о польских интересах.

"Это правительство ставит нас всех в очень сложную ситуацию. Партия "Право и справедливость", Моравецкий и Качиньский фатально, очень дилетантски, непрофессионально и к тому же цинично разыграли украинскую карту", - отметил политик.

По его словам, "с Украиной нужно жить в дружбе, поддержке, но при этом не пренебрегать польскими интересами".