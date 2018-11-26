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Польща засудила агресію РФ в Азовському морі

Новини » Політика    26.11.2018 - 06:45
Польща засудила агресію РФ в Азовському морі
Фото: МЗС Польщі (wikimedia.orgAdrian Grycuk)

У Польщі заявили, що теперішня ситуація може ставити під загрозу стабільність безпеки Європи

Міністерство закордонних справ (МЗС) Польщі виступили з осудженням агресії РФ в Азовському морі та заклики їх поважати міжнародне право. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Польщі.

У польському МЗС заявили, що дії РФ є порушенням основних принципів міжнародного права й територіальної цілісності України.

"Сьогоднішня драматична ескалація напруженості в водах Азовського моря, в результаті якої поранені моряки і пошкоджені кораблі ВМФ України, стала наслідком послідовних порушень Російською Федерацією основних принципів міжнародного права, в тому числі в порушенні територіальної цілісності і суверенітету України", - заявили в МЗС Польщі.

Також вони відзначили, що після окупації Криму й розв’язання війни на Донбасі РФ порушила принцип свободи судноплавства.

"Ми рішуче засуджуємо агресивні дії Росії, ми закликаємо її владу поважати міжнародне право, а обидві сторони — до стриманості в нинішній ситуації, яка може поставити під загрозу стабільність європейської безпеки”, - підкреслили в МЗС.

Нагадаємо, МЗС України закликало союзників надати військову допомогу для захисту України. В МЗС заявили, що злочинний режим Кремля вкотре продемонстрував те, що він не має ніяких меж у своїй агресії й готовий до будь-яких актів проти України.

Дії РФ в Азовському морі мають бути засуджені міжнародною спільнотою, - МЗС Латвії Засідання Радбезу ООН стосовно ситуації в Україні відбудеться в понеділок
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