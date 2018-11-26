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Посли ЄС сьогодні або завтра можуть обговорити провокацію в Керченській протоці

Новини » Політика    26.11.2018 - 12:12
Посли ЄС сьогодні або завтра можуть обговорити провокацію в Керченській протоці
Іллюстративне фото (flickr.com)

У ЄС закликали українську та російську владу діяти з максимальною витримкою для досягнення деескалації конфлікту

Посли країн-членів Європейського Союзу ймовірно сьогодні або завтра обговорять ситуацію в Азовському морі та Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter брюссельського кореспондента Радіо Свобода Рікарда Джозвяка.

"Посли ЄС ймовірно обговорять сьогодні або завтра ситуацію в Азовському морі та Керченській протоці", - написав він.

Посли ЄС сьогодні або завтра можуть обговорити провокацію в Керченській протоці

Нагадаємо, вчора ввечері в Азовському морі прикордонні катери ФСБ Російської Федерації відкрили вогонь по корабельній групі Військово-Морських Сил України. Командування ВМС повідомляє, що росіяни стріляли на ураження. Три кораблі українських ВМС захоплені російським спецназом. 

У Євросоюзі відреагували на ситуацію в Азовському морі і закликали українську та російську владу діяти з максимальною витримкою для досягнення деескалації конфлікту.

"Ми очікуємо, що Росія відновить свободу проходження через Керченську протоку і закликаємо всіх діяти з максимальною витримкою для того, щоб негайно досягти деескалації ситуації", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що Україна звернеться до ЄСПЛ через напад Росії на українських моряків.

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